إيمان الحسيني تعتزل البث المباشر على تيك توك

خبرني - في خطوة لإنهاء حالة جدل طالت حضورها الرقمي، أعلنت الفنانة البحرينية إيمان الحسيني اعتزالها البث المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الحسيني أن تجربتها الأخيرة كانت درساً قاسياً دفعها لإعادة تقييم علاقتها بالجمهور الرقمي.

هذا القرار، الذي جاء بعد موجة من الانتقادات التي طالت مقطعاً عفوياً لها، يعكس فجوة متزايدة بين طبيعة العمل الفني وتوقعات المتابعين على منصات مثل "تيك توك"، حيث باتت الكلمة العفوية عرضة للتأويل السريع بعيداً عن سياقها الفني الأصلي.

يعود أصل الأزمة إلى مقطع فيديو متداول من بث مباشر سابق للحسيني، رددت فيه جملة "تعالى سلطان كله قز"، وهي عبارة مستمدة أصلاً من شخصيتها في المسرحية الكويتية "منتزه الخيران".

وعلى الرغم من أن الجملة كانت تندرج ضمن الإطار الكوميدي للشخصية المسرحية، إلا أن تداول المقطع عبر منصة "إكس" أدى إلى تفسيره خارج سياقه الفني، مما استدعى هجوماً واسعاً من بعض المتابعين.

تؤكد إيمان أن هذه التجربة، التي بدأتها بدافع التسلية والتواصل مع الجمهور في أوقات سابقة، أثبتت لها أن "العفوية الرقمية" قد تكون فخاً للفنان، حيث يتم تحويل الكلمات إلى مادة للجدل بعيداً عن مقاصدها الحقيقية.

وصفت إيمان قرارها بالابتعاد عن البث المباشر بأنه نتيجة طبيعية لـ"فترة نقاهة" قضتها بعيداً عن أضواء التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها أدركت أن هذا النوع من الظهور لا ينسجم مع شخصيتها.

وشددت على أن حصيلة عشرة أعوام من العمل الفني والتقدير الجماهيري الصادق تعد أثمن بكثير من أي تفاعل رقمي مؤقت، مهما كان حجمه.