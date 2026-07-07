مايا الغامدي تكشف حقيقة لقبها في «قسمة ونصيب العروس والحماة»

خبرني - لفتت ملكة جمال السعودية 2023، مايا الغامدي، اهتمام الجمهور منذ اللحظات الأولى لظهورها في برنامج «قسمة ونصيب العروس والحماة»، بعدما أصبحت من أبرز الشخصيات المشاركة التي حظيت بتفاعل واسع.

وجاء ذلك بفضل حضورها الواثق وأسلوبها في الحديث، ما جعل اسمها يتصدر النقاشات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط اهتمام متزايد بظهورها في البرنامج.

سجل برنامج «قسمة ونصيب العروس والحماة» بداية قوية مع عرض أولى حلقاته، التي جمعت مجموعة من الشباب والفتيات الباحثين عن شريك الحياة، إلى جانب مشاركة أمهات العرسان للمرة الأولى، ضمن فكرة مختلفة أضافت طابعًا جديدًا إلى أجواء المنافسة.

وبرزت مايا الغامدي بين المشاركات باعتبارها واحدة من أكثر الوجوه التي استقطبت اهتمام الجمهور، إذ حظيت إطلالتها وشخصيتها بمتابعة واسعة، كما أسهم حضورها في رفع مستوى التفاعل مع الحلقة الأولى، التي حققت نسب مشاهدة مرتفعة.

خلال أحد لقاءات التعارف داخل البرنامج، تحدثت مايا الغامدي عن حصولها على لقب ملكة جمال السعودية 2023، وهو ما لاقى اهتمامًا كبيرًا من المشاهدين، خاصة بعد تعليق المشترك اللبناني داني، الذي امتدح جمالها، قبل أن تستكمل حديثها عن تفاصيل مشاركتها في البرنامج.

كما حرصت، خلال اللقاء، على توضيح سبب الخطأ الذي وقعت فيه أثناء عملية الاختيار، مؤكدة أنها لم تستوعب التعليمات بالشكل الصحيح في البداية عند استلامها الظرف الأحمر من مقدمة البرنامج، موضحةً أنها اعتقدت أن المطلوب منها اختيار شخص جديد غير المشترك الذي ارتبطت به أولًا، لذلك اختارت اسمًا آخر استنادًا إلى الانطباع الذي تكوَّن لديها عن والدته.

تفاعل واسع مع شخصية مايا الغامدي

شهد ظهور ملكة جمال السعودية 2023 تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين، إذ أشاد كثيرون بعفويتها وثقتها بنفسها، في حين رأى آخرون أن بعض تصرفاتها اتسمت بالجرأة، لتصبح من أكثر المشاركات حضورًا في أحاديث الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

في المقابل، أعربت مقدمة البرنامج، ريتا حرب، عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي صاحبت عرض الحلقة الأولى، مع استمرار اهتمام الجمهور بالموسم الجديد، فيما واصلت مايا الغامدي تعزيز حضورها بوصفها إحدى أبرز المشاركات منذ انطلاق البرنامج.