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تصريح ناري جديد من حسام حسن قبل مباراة مصر والأرجنتين

  • 07 تموز 2026
  • 18:52
تصريح ناري جديد من حسام حسن قبل مباراة مصر والأرجنتين

خبرني - انتقد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، موعد مباراته ضد الأرجنتين في كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر بنظيره الأرجنتيني في سابع مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026 في مدينة أتلانتا بأمريكا.

وقال حسام حسن في تصريح مقتضب عبر قناة "بي إن سبورتس" قبل المباراة: "موعد المباراة اليوم غريب، هل هناك أحد يستيقظ من النوم ليلعب مباراة الساعة 12 ظهراً (بتوقيت أمريكا)؟".

وأضاف: "إذا كنا نلعب دور المجموعات فهذا الأمر منطقي، لكننا نلعب الآن مباراتين فقط في اليوم خلال تلك المرحلة من البطولة".

وأنهى "العميد" تصريحاته قائلاً: "يجب أن يعرف المنظمون أن كرة القدم لا يجوز أن تُلعب ظهراً، أعتقد أن الذي وضع تلك المواعيد لم يلعب كرة قدم من قبل".

يذكر أن منتخب مصر تجاوز عقبة منتخب أستراليا في دور الـ32 بركلات الترجيح 4-2، فيما حقق منتخب الأرجنتين فوزاً صعباً على الرأس الأخضر بنتيجة 3-2 بعد الوقت الإضافي

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