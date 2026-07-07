تملّك غير الأردنيين للعقارات يتجاوز 100 مليون دينار خلال النصف الأول

خبرني - تصدرت الجنسية العراقية معاملات تملك غير الأردنيين للعقارات في الأردن خلال النصف الأول من عام 2026، كما حافظت على الصدارة خلال شهر حزيران، سواء من حيث عدد معاملات التملك أو حجم الاستثمار، وفق بيانات دائرة الأراضي والمساحة.

وأظهرت البيانات أن عدد معاملات تملك غير الأردنيين بلغ خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 1,046 عقارا، بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، منها 653 شقة بارتفاع نسبته 5%، و393 قطعة أرض بانخفاض نسبته 19%.

وبلغت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال النصف الأول 100.034 مليون دينار، بارتفاع نسبته 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، منها 55.975 مليون دينار للشقق، و44.059 مليون دينار للأراضي.

وبحسب الجنسية، جاءت الجنسية العراقية في المرتبة الأولى بعدد معاملات التملك خلال النصف الأول بواقع 267 عقارا، تلتها السعودية بـ135 عقارا، ثم السورية بـ114 عقارا، والفلسطينية بـ100 عقار، والأميركية بـ73 عقارا.

ومن حيث القيمة خلال النصف الأول، جاءت الجنسية العراقية أيضا في المرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 46.958 مليون دينار، تلتها الفلسطينية بـ7.937 مليون دينار، ثم السورية بـ6.490 مليون دينار، والأميركية بـ5.904 مليون دينار، والبريطانية بـ4.747 مليون دينار، والسعودية بـ4.158 مليون دينار.

وخلال شهر حزيران، جاءت الجنسية العراقية أيضا في المرتبة الأولى بعدد معاملات تملك غير الأردنيين بواقع 45 عقارا، تلتها السورية بـ24 عقارا، ثم الفلسطينية بـ22 عقارا، والسعودية بـ15 عقارا، فيما سجلت كل من الجنسيتين الأميركية والبريطانية 11 عقارا لكل منهما.

كما تصدرت الجنسية العراقية من حيث حجم الاستثمار خلال حزيران، بقيمة بلغت 13.176 مليون دينار، تلتها الفلسطينية بـ2.008 مليون دينار، ثم البريطانية بـ1.639 مليون دينار، والسورية بـ1.398 مليون دينار، والسعودية بـ1.005 مليون دينار.