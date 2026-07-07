خبرني - أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الثلاثاء، منصة إلكترونية جديدة بعنوان "فرصتك"، لتسهيل التواصل بين الشركات والباحثين عن عمل.

وقال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة شامان المجالي في تصريحات لقناة "المملكة" إن المنصة شهدت إقبالا فور إطلاقها، إذ تجاوز عدد المسجلين فيها 400 شخص خلال أقل من ساعتين من تدشينها.

وأوضح أن المنصة تأتي بهدف التطبيق الكامل لتأمين التعطل عن العمل، مبينا أن هذا التأمين يهدف إلى صرف بدل التعطل للمؤمن عليه لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، بما يمكنه من البحث عن فرصة عمل.

وأضاف أن المؤسسة أطلقت المنصة لتسهيل البحث عن العمل من خلال تشبيك المنشآت التي تحتاج إلى مؤهلات وخبرات مع الباحثين عن عمل، حيث يقوم العامل بالدخول إلى المنصة وتسجيل جميع بياناته، بما في ذلك مؤهلاته وخبراته، فيما يستطيع أصحاب العمل وأصحاب المنشآت الدخول إلى المنصة والاطلاع على خبرات العاملين ومؤهلاتهم واستقطابهم للعمل لديهم.

وأكد أن المنصة لا تتعارض مع المنصة الوطنية للتشغيل أو منصات التوظيف الخاصة، وإنما تأتي استكمالاًلأدوار المؤسسات الوطنية، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل ضمن نهج تشاركي وتكاملي مع مختلف الجهات، وأن إطلاق المنصة يأتي انسجاما مع مسؤولياتها المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي، ولا سيما ما يتعلق بتطبيق تأمين التعطل عن العمل.

وبين أن منصة "فرصتك" ليست مخصصة لعرض أو توفير فرص عمل، وإنما تهدف إلى تشبيك أصحاب العمل مع الباحثين عن عمل، بحيث تتمكن المنشآت التي تبحث عن عمال يمتلكون خبرات أو مؤهلات محددة من الوصول إليهم واستقطابهم.

وأشار إلى أن المنصة متاحة لجميع الأفراد الباحثين عن عمل والمسجلين في الخدمات الإلكترونية للمؤسسة، كما أنها متاحة أيضا للمنشآت الراغبة في استقطاب العاملين.

وأوضح أن العامل يقوم بإدخال جميع بياناته وخبراته العملية على المنصة، فيما تُعزَّز هذه البيانات بالمعلومات المتوافرة لدى المؤسسة، بما يتيح لصاحب العمل التحقق من صحة الخبرات والمؤهلات من خلال سجل اشتراكات العامل وفترات شموله بمظلة الضمان الاجتماعي، الأمر الذي يعزز موثوقية البيانات ويسهّل عملية استقطاب الكفاءات المناسبة.