الحاجة مريم حسين محمد عوده في ذمة الله

خبرني - بسم الله الرحمن الرحيم .. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَ ادْخُلِي جَنَّتِي

بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، ينعى آل عودة فقيدتهم الغالية، المرحومة بإذن الله تعالى الحاجة مريم حسين محمد عوده

والدة كلٍّ من: عبد الرحمن وحور.

وشقيقة كلٍّ من: علي، ومصطفى، ومحمد، وعبد الرحمن، وعالية، وعلا، ولما، ومنى.

التي وافتها المنيه فجر يوم الثلاثاء 7-7-2026

سوف تُقام صلاة الجنازة على روحها الطاهرة بإذن الله يوم الثلاثاء 7-7-2026 بعد صلاة الظهر في مسجد محمد عيد النعيمات مقابل معرض عمّان الدولي https://maps.app.goo.gl/hkgxqvrkpUFwjRix8?g_st=iw

وسيشيع جثمانها الطاهر في مقبرة العائلة في سحاب.https://maps.app.goo.gl/ZyXJUxhcfK282ADv5?g_st=iw

وتُقبل التعازي اعتبارًا من يوم الثلاثاء لمده ثلاثه ايام من الساعه الخامسه حتى الساعه العاشره مساء

للرجال في منزل شقيقها علي عوده في الرابيه شارع سمرقند فيلا رقم ١٤

https://maps.google.com/?q=31.973137,35.879623



و للنساء في منزل العائلة في الشميساني – شارع عزيز المصري – فيلا رقم (2) قرب مسجد الفيحاء

https://maps.app.goo.gl/Uf8S42ESVuC35AKb7?g_st=iw

نسأل الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويجعل قبرها روضةً من رياض الجنة، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.