خريسات: إغلاق (السوسنة السوداء) مرتبط بالمخالفات لا بوقف الاستثمار

خبرني - أكد وزير الزراعة صائب خريسات، أن إعادة فتح مزرعة وحديقة السوسنة السوداء مرهونة بتصويب جميع المخالفات التي رصدتها الوزارة، واستكمال متطلبات الترخيص وفق التعليمات والاشتراطات المعمول بها.

وقال خريسات، خلال زيارته الحديقة الثلاثاء ولقائه مالك المنشأة، إن الوزارة أغلقت الحديقة بعد رصد أكثر من 29 مخالفة تتعلق باشتراطات السلامة والصحة العامة، مشددا على أن القرار جاء نتيجة وجود تجاوزات تستوجب المعالجة، وليس بهدف إيقاف أي استثمار.

وأضاف أن الوزارة ستسمح بإعادة فتح المنشأة فور تصويب المخالفات واستيفاء متطلبات السلامة والصحة العامة، بما يضمن حماية الزوار والحيوانات، مؤكداً أن استمرار وجود مخالفات أو تجاوزات يحول دون إعادة فتحها.

وأشار خريسات إلى أن كوادر الوزارة لم تمنع العاملين في المنشأة من دخول الحديقة، حيث سُمح لهم بالوصول إليها لإطعام الحيوانات وسقايتها والحفاظ على سلامتها خلال فترة الإغلاق، مبيناً أن الوزارة لا تملك مصلحة في إغلاق أي منشأة، وإنما تسعى إلى تطبيق التعليمات والاشتراطات الناظمة.

من جانبه، قال الأمين العام لوزارة الزراعة محمد الحياري لـ"المملكة" إن المزرعة أُنشئت قبل نحو 6 سنوات، لكنها لم تحصل منذ ذلك الحين على ترخيص رسمي من الوزارة.

وأوضح الحياري أن لجنة مختصة كشفت على المزرعة في تشرين الأول من العام الماضي، ورصدت عدداً من الملاحظات التي يتوجب معالجتها لاستكمال إجراءات الترخيص، مشيراً إلى أن الوزارة منحت مالك المنشأة مهلة ثلاثة أشهر لتصويب الأوضاع، ثم مهلة إضافية لمدة شهر، إلا أن التصويب لم يُنجز بالشكل المطلوب.

وبيّن أن تقرير اللجنة وثّق أكثر من 29 مخالفة، من أبرزها عدم وجود بوابة مخصصة للطوارئ، واستخدام بوابة واحدة لدخول الزوار والحيوانات، وعدم توفر مستودعات مخصصة لحفظ المواد الكيميائية والأدوية والمنظفات، إضافة إلى غياب السجلات الخاصة بتوثيق عمليات التطعيم والتحصين والحالة الصحية للحيوانات.

وأشار الحياري إلى أن الحديقة تضم أنواعاً مختلفة من الطيور والزواحف والحيوانات البرية، مؤكداً أهمية توفير بيئة منظمة وآمنة للحفاظ على صحة الحيوانات والزوار، لافتاً إلى أن الوزارة تنظر إلى الترخيص باعتباره ضمانة للسلامة العامة وليس عائقاً أمام الاستثمار.

وأكد أن الوزارة مستمرة في دعم المستثمرين وتسهيل إجراءات الترخيص، شريطة الالتزام بالأنظمة والتعليمات واستيفاء متطلبات السلامة والصحة العامة.