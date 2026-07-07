*
الثلاثاء: 07 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

قطر تدعو إيران إلى الكف عن تهديد إمدادات الطاقة العالمية

  • 07 تموز 2026
  • 17:07
قطر تدعو إيران إلى الكف عن تهديد إمدادات الطاقة العالمية

خبرني - حمّلت الدوحة طهران، الثلاثاء، المسؤولية عن هجوم تعرّضت له ناقلة قطرية أثناء عبورها مضيق هرمز الاثنين، داعية إيران إلى الكف عن تهديد "إمدادات الطاقة العالمية" في الممر الحيوي.

وجاء في منشور للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري على منصة (إكس(، "نطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لكافة الممارسات التي تمس أمن المنطقة أو تهدد سلامة الملاحة الدولية، والكف عن تعريض إمدادات الطاقة العالمية ومقدرات دول المنطقة للخطر خدمة لحسابات ضيقة، ونحمّلها المسؤولية القانونية الكاملة عن هذا الاعتداء وما قد يترتب عليه من أضرار وتداعيات".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الإمارات الثانية عالمياً في مؤشر يتعلق بالذكاء الاصطناعي
الإمارات الثانية عالمياً في مؤشر يتعلق بالذكاء الاصطناعي
  • 2026-07-07 22:54
هزة أرضية بمقياس 2.87 ريختر جنوبي السعودية
هزة أرضية بمقياس 2.87 ريختر جنوبي السعودية
  • 2026-07-07 22:33
مخاوف من انفجار ناقلة غاز قطرية بعد استهداف إيراني في هرمز
مخاوف من انفجار ناقلة غاز قطرية بعد استهداف إيراني في هرمز
  • 2026-07-07 17:15
محمد صلاح يشعل ميركاتو السعودية
محمد صلاح يشعل ميركاتو السعودية
  • 2026-07-07 13:24
الإمارات تستضيف القمة الخليجية في دورتها الأربعين
الإمارات تستضيف القمة الخليجية في دورتها الأربعين
  • 2026-07-07 11:21
الإمارات تحتل المركز السادس بين أكثر وجهات السفر ملاءمةً للمسلمين في العالم
الإمارات تحتل المركز السادس بين أكثر وجهات السفر ملاءمةً للمسلمين في العالم
  • 2026-07-07 11:18