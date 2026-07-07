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الخريشة: رئيس الوزراء سيتوجه إلى مزرعة السوسنة السوداء لإعادة افتتاحها

  • 07 تموز 2026
  • 16:49
الخريشة رئيس الوزراء سيتوجه إلى مزرعة السوسنة السوداء لإعادة افتتاحها

خبرني - قال مالك مزرعة السوسنة السوداء، الدكتور إياد الخريشة، إنه اجتمع اليوم مع الأمين العام لوزارة الزراعة، حيث ناقشا جميع المخالفات التي رصدتها الوزارة والتي بلغت 11 نقطة.

وأضاف الخريشة في تصريحات إذاعية  أنه تلقى بلاغا من رئاسة الوزراء يفيد بأن رئيس الوزراء سيتوجه إلى الحديقة لافتتاحها وإعادة تشغيلها.

وأكد أن الوزارة أوضحت أن جميع المخالفات المنسوبة إلى الحديقة غير صحيحة ولا تستند إلى أساس قانوني.

وأشار إلى أنه في طريقه إلى الحديقة للقاء رئيس الوزراء والاطلاع على التفاصيل المتعلقة بقرار إعادة فتحها، مبينا أنه لا يملك حتى الآن أي معلومات إضافية حول الزيارة المرتقبة أو الإجراءات التي ستتبعها.

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