خبرني - افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الثلاثاء، مباني المحاكم العسكرية الجديدة، وكان في استقباله مدير القضاء العسكري.

واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، إلى إيجاز قدّمه مدير القضاء العسكري حول مراحل تنفيذ المشروع، وما يشتمل عليه من مرافق وتجهيزات حديثة صُممت لتوفير بيئة عمل متكاملة تدعم سير الإجراءات القضائية، وتسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز جودة الخدمات القضائية العسكرية.

وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة في مرافق المباني الجديدة، واطلع على قاعات المحاكم والمكاتب الإدارية والقاعات المخصصة للتقنيات الحديثة والربط الالكتروني، وما توفره من بيئة عمل متطورة تعزز سرعة الإنجاز، وتدعم تطوير منظومة القضاء العسكري وفق أفضل الممارسات المؤسسية.

وأكد اللواء الركن الحنيطي أن افتتاح مباني المحاكم العسكرية الجديدة يأتي انسجاما مع رؤية القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الرامية إلى تطوير وتحديث مرافقها ومنشآتها، بما يعزز كفاءة المؤسسات العسكرية ويمكنها من أداء واجباتها بكفاءة واقتدار.

وأشار إلى أن تطوير القضاء العسكري يمثل ركناً أساسياً في ترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق وتحقيق العدالة وفق التشريعات النافذة، مؤكدا أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تنفيذ خططها التطويرية وفق أحدث المعايير المؤسسية، بما يوفر بيئة عمل حديثة تسهم في الارتقاء بالأداء وتعزز جاهزية مختلف التشكيلات والوحدات.

وفي ختام الزيارة، أعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة عن تقديره للجهود المبذولة في إنجاز المشروع، مؤكدا أهمية المحافظة على مستوى الجاهزية والكفاءة، بما يسهم في دعم رسالة القضاء العسكري وتحقيق أهدافه بكفاءة ومهنية عالية.