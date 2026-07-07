افتتاح القنصلية الفخرية الأردنية في الإسكندرية

خبرني - افتتح السفير الأردني لدى مصر أمجد العضايلة، أمس الاثنين، القنصلية الفخرية للمملكة الأردنية الهاشمية بالإسكندرية، بحضور محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، وقناصل الدول العربية والأجنبية وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وجمعٍ من الشخصيات الأكاديمية والاقتصادية في المحافظة.

وسلمّ السفير العضايلة ومحافظ الإسكندرية براءة التعيين للقنصل الفخري الأردني براق العبادي، لتباشر القنصلية الفخرية أعمالها في تقديم خدمات التصديقات القنصلية لأبناء الجالية الأردنية في الإسكندرية، سواء الطلبة الدراسين في جامعاتها أو المقيمين فيها لأغراض العمل أو السياحة.

وتضمن الحفل إبرازاً للهوية الثقافية والسياحية الأردنية، حيث تم عرض فيديوهات تعريفية بالأردن وهويته، وفيديوهات ترويجية للأماكن السياحية في المملكة، إضافة إلى حضور اللباس التقليدي الأردني الذي ارتداه طلبة أردنيون من الدارسين في جامعة الإسكندرية، فيما استمع الحضور لأغاني وطنية وتراثية أردنية.

وفي كلمته، في حفل افتتاح مقر القنصلية الفخرية الذي استهل بالسلام الملكي الأردني والنشيد الوطني المصري، أكد السفير العضايلة أن افتتاح القنصلية الفخرية للمملكة الأردنية الهاشمية يأتي تزامناً مع من الذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية الأردنية المصرية، "والتي نعتزُّ بها نموذجاً عربياً راسخاً للتعاون والتنسيق ونفخر بما بلغته من مستوى استراتيجي متقدم ومستدام، في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لقيادتي البلدين".

وشدد على أن هذه الخطوة تجسّد حرص الأردن، ممثلاً بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، على تعزيز الحضور الدبلوماسي والقنصلي في مصر، وتعزيز الخدمات المقدّمة لأبناء الجالية الأردنية، من مقيمين وطلبة ومستمثرين وسياح، إلى جانب تعزيز أواصر التواصل والتعاون مع مختلف المؤسسات الرسمية والأكاديمية والاقتصادية في محافظة الاسكندرية، وكذلك الحرص على الترويج للفرص الاقتصادية والاستثمارية والسياحية في الأردن، وبما يسهم في تعزيز الفرص وتوسيع آفاق الشراكة الأردنية المصرية.

من جهته، أكد محافظ الإسكندرية، في كلمته، عمق ومتانة العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيرًا إلى أن افتتاح القنصلية الفخرية بالإسكندرية يُعد "خطوة مهمة نحو تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية والسياحية"، لافتاً إلى أهمية محافظة الإسكندرية باعتبارها مركزاً اقتصادياً وتجارياً وثقافياً ودبلوماسياً، تتواجد فيه عدد كبير من القنصليات الدبلوماسية ومراكز الأعمال والصناعات والجامعات العريقة.

وفي كلمته، قال القنصل الفخري براق العبادي، بعد تسلمه براءة التعيين، "اعتز بالثقة التي منحتني إياها حكومة بلدي العزيز المملكة الأردنية الهاشمية، ممثلةً بوزارة الهارجية وشؤون المغتربين، لأكون في هذا المقام، قنصلاً فخرياً للأردن في محافظة الإسكندرية"، مثمناً تجاوب وتفاعل وتعاون الجهات المعنية فيها كافة، لتسهيل كل ما يلزم لإقامة القنصلية الفخرية في هذه الإسكندرية.

وأكد أن القنصلية الفخرية ستكون معززاً ومكملاً لباكورة التعاون مع الجهات المصرية، التي تقودها السفارة الأردنية، وبوابةً لفتح آفاقٍ حديدة للتعاون في مختلف القطاعات: الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والسياحية، لا سيما وأن الإسكندرية تحتضن أعداداً كبيرةً من الجالية الأردنية، من طلاب ورجال أعمال وسياح.

