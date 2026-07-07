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السيطرة على حريق في المجمع الصناعي بالعقبة دون إصابات

  • 07 تموز 2026
  • 15:31
السيطرة على حريق في المجمع الصناعي بالعقبة دون إصابات

خبرني - تعاملت كوادر الدفاع المدني، اليوم، مع حريق اندلع في المجمع الصناعي بمدينة العقبة، حيث تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه وإخماده خلال وقت قياسي، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وباشرت الفرق المختصة عمليات الاستجابة فور ورود البلاغ، وتمكنت من احتواء الحريق ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي سياق متصل، تم إغلاق الطريق الخلفي للميناء مؤقتاً لحين الانتهاء من التعامل مع الحريق وضمان سلامة الحركة في المنطقة.

وأكدت المصادر المعنية أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، فيما جرى التعامل معه بسرعة وكفاءة من قبل كوادر الدفاع المدني.

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