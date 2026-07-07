*
الثلاثاء: 07 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

خبير اردني : طلاب التوجيهي كتاكيت لم يعتادوا بعد على الجلوس طويلا

  • 07 تموز 2026
  • 15:23
خبير اردني طلاب التوجيهي كتاكيت لم يعتادوا بعد على الجلوس طويلا

خبرني - قال الخبير التربوي، الدكتور مصطفى العفوري، أن امتحان التوجيهي يسير بشكل طبيعي رغم ما يشهده من جدل واعتراضات لافتا إلى أن النقاشات لم تعد تتناول محتوى المناهج التي باتت محل احترام من قبل الجميع.

وأعتبر العفوري ان الامتحان بصيغته الجديدة وليدا وأن الطلاب ( كتاكيت ) لم يعتادوا بعد على زخم امتحان لمدة 3 ساعات، مؤكدا أن الوقت كاف فنيا ومطابق لجدول المواصفات، لكن الطالب نفسه غير مهيأ جسديا ونفسيا للجلوس طويلا، ومشددا على أن المجتمع يجب أن يعي التوجه الحثيث نحو التحول إلى الامتحانات الإلكترونية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الأردن يدين استهداف إيران ناقلة قطرية في مضيق هرمز
الأردن يدين استهداف إيران ناقلة قطرية في مضيق هرمز
  • 2026-07-07 20:18
العين الزعبي: الناقل الوطني
العين الزعبي: الناقل الوطني "سيكون أفضل مشروع يُنفذ في تاريخ الأردن وإن جاء م...
  • 2026-07-07 19:48
نداء عاجل من أهالي طلبة التوجيهي بالنظام الاميركي إلى وزارة التربية والتعليم
نداء عاجل من أهالي طلبة التوجيهي بالنظام الاميركي إلى وزارة التربية والتعليم
  • 2026-07-07 19:11
أرقام صادمة.. الداخلية تكشف الواقع الجرمي في الأردن خلال 5 سنوات
أرقام صادمة.. الداخلية تكشف الواقع الجرمي في الأردن خلال 5 سنوات
  • 2026-07-07 18:49
تملّك غير الأردنيين للعقارات يتجاوز 100 مليون دينار خلال النصف الأول
تملّك غير الأردنيين للعقارات يتجاوز 100 مليون دينار خلال النصف الأول
  • 2026-07-07 18:40
المجالي: أكثر من 400 شخص سجلوا في منصة
المجالي: أكثر من 400 شخص سجلوا في منصة "فرصتك" خلال نحو ساعتين
  • 2026-07-07 18:36