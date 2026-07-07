خبير اردني : طلاب التوجيهي كتاكيت لم يعتادوا بعد على الجلوس طويلا

خبرني - قال الخبير التربوي، الدكتور مصطفى العفوري، أن امتحان التوجيهي يسير بشكل طبيعي رغم ما يشهده من جدل واعتراضات لافتا إلى أن النقاشات لم تعد تتناول محتوى المناهج التي باتت محل احترام من قبل الجميع.

وأعتبر العفوري ان الامتحان بصيغته الجديدة وليدا وأن الطلاب ( كتاكيت ) لم يعتادوا بعد على زخم امتحان لمدة 3 ساعات، مؤكدا أن الوقت كاف فنيا ومطابق لجدول المواصفات، لكن الطالب نفسه غير مهيأ جسديا ونفسيا للجلوس طويلا، ومشددا على أن المجتمع يجب أن يعي التوجه الحثيث نحو التحول إلى الامتحانات الإلكترونية.