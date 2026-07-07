بعد انباء عن مقتله خلال الحرب .. أحمدي نجاد يظهر في تشييع خامنئي

خبرني - ظهر الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد خلال مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، التي تُقام في العاصمة طهران، بحسب صور ومقاطع متداولة من موقع المراسم، وذلك بعد أشهر من الغموض والتكهنات حول مصيره.

وتستمر مراسم التشييع على مدى عدة أيام، وسط حشود كبيرة ومشاركة شخصيات سياسية ودينية وعسكرية، وفق ما أظهرته التغطيات الإعلامية.

ويأتي ظهور أحمدي نجاد بغد فترة من غيابه عن المشهد، ترافقت مع تداول شائعات على منصات التواصل الاجتماعي حول وضعه الصحي ومكان وجوده.

هل حضر نجاد في النقاشات الأميركية الإسرائيلية؟

ففي مايو/ أيار الماضي، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرًا تناول نقاشات بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الحرب على إيران حول سيناريوهات ما بعد الصراع، وذُكر أن اسم أحمدي نجاد طُرح من بين أسماء شخصيات جرى تداولها في تلك النقاشات، دون تأكيد رسمي.

كما أشار التقرير إلى استهداف موقع قرب مقر إقامته في طهران خلال فترة الحرب، في إطار عمليات عسكرية أوسع، دون تقديم تفاصيل مؤكدة حول نتائج ذلك الاستهداف أو انعكاساته.

وتولى أحمدي نجاد رئاسة إيران بين عامَي 2005 و2013، وسبق أن حافظ على حضور متقطع في المشهد العام منذ مغادرته السلطة، قبل أن يعود اسمه إلى التداول الإعلامي مجددًا مع ظهوره في مراسم التشييع في طهران.