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شاليهات مخالفة وراء 14 اعتداءً جديداً على خطوط المياه في الشونة الجنوبية

  • 07 تموز 2026
  • 14:39
شاليهات مخالفة وراء 14 اعتداءً جديداً على خطوط المياه في الشونة الجنوبية

خبرني - ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، ممثلة بوحدة الرقابة الداخلية، 14 اعتداءً جديداً على خطوط المياه في منطقة الشونة الجنوبية، تمثلت بسحب المياه بطريقة غير قانونية لتزويد مزارع وشاليهات وتعبئة برك، على حساب حصص المواطنين المخصصة لمياه الشرب.

وقالت الوزارة إن الحملة نُفذت بالتعاون مع شركة مياه الأردن "مياهنا" ومياه البلقاء، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، وبإسناد من مديرية الأمن العام، ومركز أمن الشونة الجنوبية، وقوات الدرك، والإدارة الملكية لحماية البيئة.

وأوضحت أن الاعتداءات كانت على الخط الرئيسي المزود لمنطقة الرامة بقطر 6 إنش، عبر 14 وصلة مخالفة بقطر 1 إنش، حيث جرى إزالة جميع الاعتداءات، وإعادة تصويب الأوضاع، وتنظيم الضبوطات اللازمة لتحويلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكدت الوزارة أن حملاتها ستتواصل لتشمل معظم المناطق، مثمنة تعاون وزارة الداخلية، ومديرية الأمن العام، والأجهزة الأمنية، والمواطنين في التصدي لمثل هذه الاعتداءات.

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