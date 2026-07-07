سلامي : شكرا يا نشامى .. لحظة ليست سهلة

خبرني - وجّه المدير الفني السابق للمنتخب الأردني لكرة القدم، جمال السلامي، رسالة وداع مؤثرة إلى الأردنيين وجماهير “النشامى”، مع انتهاء مهمته في قيادة المنتخب، معربًا عن فخره بما تحقق خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها التأهل التاريخي إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال السلامي، في رسالة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه شعر منذ وصوله إلى عمّان بالترحيب والثقة، وكأن الأردن بيته الثاني، مؤكدًا أن هذا الشعور سيبقى راسخًا في ذاكرته.

وأضاف أن رحلته مع المنتخب شهدت محطات تاريخية، أبرزها تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية، إلى جانب بلوغ نهائي كأس العرب، مشيرًا إلى أن ما سيبقى معه ليس النتائج فقط، بل روح الإصرار والعمل الجماعي التي ميّزت المنتخب.

وأكد السلامي أن لحظة مغادرته ليست سهلة، قائلاً إن قلبه سيبقى مرتبطًا بالأردن، متوجهًا بالشكر إلى القيادة الأردنية وجماهير المنتخب، وإلى اللاعبين وأفراد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وكل من ساند المنتخب خلال الفترة الماضية.

كما خصّ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بالشكر على دعمه للمنتخب، ووجّه شكرًا وتقديرًا إلى الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، على ثقته ودعمه المستمر طوال فترة عمله.

واختتم السلامي رسالته بالتأكيد على ثقته بمستقبل المنتخب الأردني، متمنيًا له مزيدًا من النجاح، وقال: “شكرًا من القلب… على كل شيء. شكرًا يا النشامى”.

