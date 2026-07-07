مصر.. حبس جزائري هتك عرض بريطانية في شرم الشيخ

خبرني - قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحبس سائح جزائري 6 أشهر بعد إدانته بهتك عرض سائحة بريطانية داخل حمام السيدات بأحد فنادق مدينة شرم الشيخ.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 25 مارس 2026، عندما تلقت شرطة السياحة بلاغًا من سائحة بريطانية، مواليد عام 1985، تقيم بأحد فنادق شرم الشيخ، أفادت فيه بأنها أثناء تواجدها داخل حمام السيدات فوجئت بأحد الأشخاص يعتدي عليها، حيث أمسك بها من الخلف، وقام بتقبيلها رغمًا عنها، ولامس أجزاء حساسة من جسدها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال المجني عليها، التي أدلت بأوصاف المتهم، ما أسهم في تحديد هويته وضبطه.

وبمواجهة المتهم، ويدعى سفيان معتوق، جزائري الجنسية، من مواليد عام 1994، ويعمل تاجر مواد بناء بالجزائر، ويقيم بأحد القرى السياحية بمدينة شرم الشيخ، أقر بارتكاب الواقعة.