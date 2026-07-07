بنك ABC يفوز بجائزة (أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في الشرق الأوسط)

خبرني - حصل بنك ABC، البنك الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على جائزة "أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في الشرق الأوسط" ضمن جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026 التي تنظمها مجلة MEED . ويؤكد هذا التكريم المرموق من أحد أبرز الجهات المتخصصة في التحليلات الاقتصادية وتقييم أداء المؤسسات في المنطقة المكانة الرائدة للبنك في مجال التحول الرقمي، ودوره في إعادة رسم مستقبل الخدمات المصرفية من خلال الابتكار، وتحقيق أثر ملموس، ودعم التقدم الاقتصادي.

وجاء هذا الإنجاز عقب النجاح في تطوير وإطلاق تطبيق بنك ABC للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في مصر، والذي يمثل محطة رئيسية ضمن خارطة الطريق الشاملة للتحول الرقمي لمجموعة بنك ABC. ويعتمد التطبيق على الخبرات الإقليمية العميقة للمجموعة وقدراتها الرقمية المتطورة، ليقدم للعملاء في مصر تجربة مصرفية آمنة وسلسة تلبي احتياجاتهم. وقد ساهم هذا الإنجاز المتميز في حصول بنك ABC على هذه الجائزة وسط منافسة قوية ضمت عدداً من أبرز المؤسسات المالية الإقليمية التي تم تقييمها من قبل MEED هذا العام.

وبهذه المناسبة ، قال السيد/ محمد المعراج، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والصيرفة الرقمية لمجموعة بنك ABC: "يجسّد هذا التكريم نجاح استراتيجية التحول الرقمي على مستوى مجموعة بنكABC ، والهادفة إلى تحقيق قيمة مستدامة لعملائنا والمجتمعات التي نخدمها. ويُمثل إطلاق تطبيق بنك ABC للخدمات المصرفية في مصر محطةً بارزة في مسيرتنا نحو الارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز الشمول المالي في المنطقة. ولم يكن هذا الإنجاز ليتحقق لولا تفاني وتعاون فرق العمل في البحرين ومصر، وأتوجه إليهم بخالص الشكر والتقدير على جهودهم المتميزة. كما أتقدم بالشكر إلى مجلة MEED على هذا التكريم، الذي يؤكد التزامنا بمواكبة تطلعات العملاء المتغيرة، ودفع مسيرة الابتكار الرقمي، وترسيخ معايير جديدة للتميز بصفتنا بنك المستقبل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

وصرح السيد/ ربيع الحلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالوكالة لبنك ABC مصر:

"نفخر بأن تطبيق بنك ABC مصر للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول قد لعب دوراً رئيسياً في حصول المجموعة على هذا التكريم الإقليمي المرموق. ويعكس هذا الإنجاز قوة التعاون بين فرق العمل على مستوى المجموعة وبنك ABC مصر لتقديم تجربة مصرفية رقمية متكاملة تتماشى مع الاحتياجات المتطورة لعملائنا. وسنواصل البناء على القدرات الرقمية للمجموعة وخبراتها الإقليمية لتقديم حلول مصرفية مبتكرة تعزز تجربة العملاء وتدعم رحلة التحول الرقمي في مصر. وأود أن أتوجه بالشكر إلى فريق عمل البنك لتفانيهم وعملاؤنا على ثقتهم ولمؤسسة MEED على هذا التكريم المرموق."

ويتيح تطبيق بنك ABC للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول للعملاء باقة متكاملة من الخدمات المصرفية الرقمية من خلال واجهة استخدام آمنة وسهلة، تمكنهم من إدارة احتياجاتهم المالية في أي وقت ومن أي مكان. ويواصل البنك تطوير التطبيق من خلال إضافة مزايا جديدة وخدمات مبتكرة تسهم في الارتقاء بتجربة العملاء وتعزز استراتيجية المجموعة في مجال الابتكار الرقمي.

ويؤكد هذا الإنجاز ريادة مجموعة بنك ABC في مجال الابتكار المصرفي الرقمي، ويعكس النجاح في تنفيذ برنامج التحول الشامل على مستوى المجموعة، وترجمة رؤيتها الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة تحقق قيمة مضافة للعملاء عبر مختلف الأسواق التي تعمل بها.