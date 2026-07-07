تمرين إخلاء وهمي في غرفة تجارة عمـان

خبرني - نفّذت غرفة تجارة عمان، اليوم الثلاثاء، تمرينًا ميدانيًا شاملًا للإخلاء تحت عنوان "تمرين الإخلاء – الحوادث الطارئة"، بالتعاون مع مديرية دفاع مدني وسط عمان.

وبحسب بيان للغرفة ، أجري التمرين استجابة لمتطلبات خطة الطوارئ والإخلاء الخاصة بالغرفة والمعتمدة من قبل مديرية دفاع مدني وسط عمان.

وأكدت الغرفة في بيانها أهمية هذا التمرين في ترسيخ مفاهيم السلامة العامة، والتدريب العملي على إجراءات الإخلاء في حالات الطوارئ، مشيدة بجهود مديرية الدفاع المدني في تنفيذ هذا التمرين النوعي، وما قدّمته من توعية وتدريب فعّال للمشاركين.

وعبّرت الغرفة عن تقديرها العالي لكوادر الدفاع المدني الذين أشرفوا على التمرين، مؤكدة أن التمارين الميدانية تسهم بشكل مباشر في رفع الوعي وتعزيز الجاهزية لدى موظفي الغرفة وتمكينهم من التعامل بكفاءة مع مختلف السيناريوهات الطارئة.

وشهد التمرين محاكاة واقعية لسيناريوهات طوارئ، تخلّلها تنفيذ خطة إخلاء دقيقة لكافة كوادر الغرفة، تحت إشراف فريق السلامة العامة في الغرفة، والذي تلقى تدريبًا خاصًا لهذا الغرض.