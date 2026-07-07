محمد صلاح يشعل ميركاتو السعودية

خبرني - دخل نادي الاتحاد السعودي سباق التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، بعدما أعادت إدارته فتح ملف ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "الرياضية"، جاء تحرك الاتحاد بعد اقتناع مسؤولي النادي بالقيمة الفنية والتسويقية الكبيرة التي يمثلها صلاح، خاصة في ظل اعتماد رابطة الدوري السعودي معيارا جديدا يتعلق بنسبة المشاهدة التلفزيونية وتأثير الصفقات الجماهيري عند تقييم التعاقدات الكبرى.

وأكدت المصادر أن إدارة الاتحاد لا تمانع المضي قدما في الصفقة، شريطة الحصول على موافقة برنامج الاستقطاب وتوفير المتطلبات المالية اللازمة، ما يضع "العميد" في منافسة مباشرة مع الأندية الساعية لضم قائد المنتخب المصري.

ويأتي اهتمام الاتحاد في وقت ارتبط فيه اسم محمد صلاح بقوة بالانتقال إلى الأهلي، بعد رحيل النجم الجزائري رياض محرز، إذ ترى إدارة "الراقي" أن قائد ليفربول يمثل الخيار الأمثل لتعويض غياب أحد أبرز نجوم الفريق.

ورغم أن سياسة الاتحاد في الفترة الأخيرة ركزت على استقطاب اللاعبين الأصغر سنا، فإن المكانة العالمية لمحمد صلاح وقيمته الفنية والتجارية دفعت النادي إلى إعادة النظر في أولوياته.

في المقابل، تشير تقارير أخرى إلى أن انتقال صلاح إلى الدوري السعودي لا يزال يواجه عقبات، في ظل اهتمام نادي أستون فيلا الإنجليزي بالحصول على خدمات اللاعب، إلى جانب رغبة في الإبقاء عليه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويملك محمد صلاح مسيرة استثنائية بدأت مع المقاولون العرب، قبل أن يتألق في أوروبا مع بازل وتشيلسي وفيورنتينا وروما، ثم يحقق نجاحات كبيرة مع ليفربول، حيث توج بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب العديد من الإنجازات الفردية والجماعية.