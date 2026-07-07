لطفي الزعبي يكشف أسباب رحيل السلامي

خبرني - قال الإعلامي الرياضي لطفي الزعبي إن المدير الفني للمنتخب الوطني، المغربي جمال السلامي، لم يغادر منصبه بسبب تراجع النتائج أو فشله في قيادة "النشامى"، وإنما لأنه شعر بأن البيئة المحيطة لم تعد تساعد أي مدرب على النجاح.

وأوضح الزعبي أن السلامي تعرض خلال الأشهر الماضية لحملات انتقاد متواصلة، تجاوز كثير منها حدود النقد الفني إلى التجريح والإساءة الشخصية والتشكيك، معتبرًا أن هذه الأجواء لا تخدم المنتخب الوطني ولا الكرة الأردنية.

وأضاف أن المدرب واجه تلك الضغوط وحيدًا، دون موقف واضح وحازم من الاتحاد الأردني لكرة القدم للدفاع عنه، قبل أن يوجه رسالة مباشرة بالقول: "والله عيب عليكم".

وتساءل الزعبي عن دور الاتحاد في حماية مدرب المنتخب وتوفير بيئة مستقرة للعمل، مؤكدًا أن حماية المدرب لا تعني الدفاع عن شخصه فقط، بل حماية استقرار المنتخب وهيبته.

وأشار إلى أن السلامي حقق إنجازًا تاريخيًا بقيادة الأردن إلى التأهل لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، إلى جانب بلوغ نهائي كأس العرب، وتكوين منتخب يمتلك شخصية فنية واضحة، معتبرًا أن هذه الإنجازات لم تشفع له أمام موجة الانتقادات التي تعرض لها.

وختم الزعبي بالتساؤل عن هوية المدرب الذي سيقود "النشامى" في المرحلة المقبلة، في ظل اقتراب الاستحقاقات القارية والدولية، مؤكدًا أن المنتخب يحتاج إلى مدرب يمتلك الخبرة والقدرة على التعامل مع ضغوط المرحلة المقبلة.

وتاليًا ما نشره الزعبي :

لماذا غادر جمال السلامي؟

لم يغادر مدرب النشامى جمال السلامي لأنه فشل،

ولم يرحل لأن المنتخب تراجع،

ولم يغادر لأنه استنفد كل ما لديه.

برأيي الشخصي ان السلامي غادر لأنه شعر أن البيئة المحيطة لم تعد تساعد أي مدرب على النجاح .

فعلى مدار أشهر تعرض سلامي لحملة انتقادات متواصلة ،

تجاوز كثير منها حدود النقد الفني إلى التجريح والإساءة الشخصية والتشكيك ،

في مشهد لا يخدم المنتخب ولا كرة القدم الأردنية ،

النقد حق للجميع لكن الإساءة ليست نقدا، والتقليل من الأشخاص لا يصنع إنجازات .

كان من الواضح أن سلامي واجه هذه الضغوط وحيدا،

دون موقف واضح وحازم من الاتحاد الأردني لكرة القدم للدفاع عن مدرب يقود مشروع المنتخب الوطني ويمثل الأردن بأكمله .

(والله عيب عليكم )

وهنا يبرز سؤال مشروع: أين كان دور الاتحاد الأردني لكرة القدم في حماية مدرب المنتخب؟

قد يختلف الجمهور مع المدرب في تشكيلة أو تبديل أو قرار فني، وهذا أمر طبيعي،

لكن من واجب المؤسسة الرياضية أن توفر لمدربها بيئة مستقرة تتيح له العمل بعيدا عن حملات التشكيك والإساءة ،

لأن حماية مدرب المنتخب ليست دفاعا ً عن شخصه فقط وهذا واجب ،

بل دفاع عن استقرار المنتخب وهيبته أيضا .

المفارقة أن جمال سلامي حقق ما عجز عنه كثيرون ،

فقد قاد الأردن إلى التأهل لأول مرة في تاريخه إلى كأس العالم 2026،

وبلغ نهائي كأس العرب،

وقدم منتخبا يملك شخصية واضحة،

ومنح الفرصة لوجوه جديدة،

ورفع سقف طموحات الكرة الأردنية.

ورغم كل هذه الإنجازات لم يشفع له شيء .

أما ملف الحارس يزيد أبو ليلى ،

فقد كان من أكثر الملفات إثارة للجدل ،

من الطبيعي ان يراهن سلامي على عودته لأنه آمن بقدراته ،

لكن الرهان لم ينجح بالشكل المأمول بسبب التقصير من يزيد اللذي لم يستثمر الفرصه بشكل جيد ،

ليتحول هذا القرار الفني إلى محور دائم للانتقادات،

وكأن جميع إنجازات المدرب اختُزلت في قرار واحد .

واللافت أن خبر رحيل سلامي ترك أثرا واضحا داخل المنتخب ،

حيث أبدى عدد من لاعبي النشامى حزنهم على مغادرته ،

وهو ما يعكس حجم العلاقة التي بناها مع المجموعة .

اليوم يبقى السؤال الأهم :

من سيقود المنتخب قبل أشهر قليلة من كأس آسيا ؟

وهل سيكون أي مدرب جديد قادرا على العمل تحت الضغوط نفسها ؟

أم سنسمع بعد فترة أن الوقت لم يكن كافيا وأن الظروف لم تكن مناسبة ؟

من وجهة نظري،

فإن المرحلة الحالية تحتاج إلى مدرب يملك الخبرة والقدرة على التعامل مع استحقاقات بحجم كأس آسيا وكأس العالم ،

وليس إلى الدخول في تجارب جديدة تحت ضغط الوقت .

في النهاية قد نختلف مع جمال سلامي في بعض قراراته الفنية،

لكن لا يمكن إنكار ما حققه للكرة الأردنية ، والتاريخ سيذكر أنه كان المدرب الذي قاد النشامى إلى إنجاز تاريخي بالتأهل إلى كأس العالم ،

وهذا الإنجاز يبقى أكبر من أي خلاف أو انتقاد

خافو بالله بالبلد يا اولاد الناس