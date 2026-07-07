الأردن.. رسالة من الشيخ الحويان لكل أب وأم

خبرني - وجّه الشيخ والوجيه العشائري عبد الكريم سلامة الحويان رسالة إلى الآباء والأمهات، عقب وفاة الشاب فهد والطفل عبد الحكيم خلف، رحمهما الله، محذراً من خطورة العنف والسلوك الإجرامي وغياب الوازع الديني والرادع الأخلاقي.

ودعا الحويان الأهالي إلى الانتباه لأبنائهم والاقتراب منهم، ومتابعة أصدقائهم وأماكن وجودهم وما يشاهدونه عبر الهواتف والإنترنت، محذراً من مخاطر المواقع الإباحية والمخدرات ورفقة السوء.

وأكد أن الانشغال أو العمل لا ينبغي أن يبعد الأهل عن أبنائهم، مشدداً على أن الحوار والاهتمام والمتابعة والرقابة بحب وحكمة تمثل أكبر حماية لهم.

وختم الحويان رسالته بالدعاء أن يحفظ الله الأبناء والبنات جميعاً، وأن يبعد عنهم كل سوء.