رد فعل جورجينا بعد مغادرة رونالدو والبرتغال لكأس العالم

خبرني - أبدت المؤثرة العالمية جورجينا رودريغيز شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مساندتها التامة للأخير بعد الخروج من كأس العالم 2026 أمس الاثنين بالخسارة أمام إسبانيا (1 ـ0).

وعقب هزيمة البرتغال تحت قيادة رونالدو أمام إسبانيا (1 ـ0) بهدف ميكيل ميرينو في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ظهر رونالدو وهو يبكي على أرض الملعب قبل أن يتوجه بخطوات ثقيلة تختزل شعورا بالإحباط والحزن والخيبة

وشاركت جورجينا رودريغيز منشورا عاطفيا على خاصية "ستوري" على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي (إنستغرام).

وأعادت عارضة الأزياء البالغة من العمر 32 عاما نشر منشور من شركة نايكي الراعية لخطيبها، على حسابها في "إنستغرام" بعد ساعات من صافرة النهاية.

وأظهر المنشور صورة جانبية مؤثرة لرونالدو مع عبارة "أسطورته باقية على الدوام" إلى جانب شعار نايكي الشهير، الشركة الراعية لرونالدو كما أضافت رودريغيز التي يتابعها نحو 75 مليون شخص على منصة التواصل الاجتماعي، رمز قلب أحمر أعلى المنشور.

وغادر النجم البرتغالي البالغ من العمر 41 عاما وهو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي سجل في 6 نسخ من كأس العالم الملعب باكيا ووسط حزنه الشديد

ويرجح أن تكون كأس العالم 2026 آخر بطولة للمنتخبات يشارك فيها رونالدو الذي خاض أكثر من 240 مباراة دولية مع منتخب بلاده.