محتجون حريديم يغلقون مدخل قيادة الجيش الإسرائيلي

خبرني - أغلق محتجون من اليهود المتشددين الحريديم مدخل مقر القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي في القدس، احتجاجا على سياسة التجنيد الإجباري التي تطالهم.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت المحتجين وهم يسدون جزءا من بوابة المقر، ويصرخون في وجه الجنود، ويمنعونهم من الدخول إلى القاعدة.

ووثقت اللقطات وجود قوات من الشرطة في المكان، في محاولة لفض الاحتجاج، إلى جانب جنود من القاعدة يسعون لإبعاد المحتجين، الذين كانوا جالسين عند المدخل يعطلون الحركة. ولم تصدر أي بيانات رسمية من الجيش أو الشرطة حتى الآن بشأن الحادثة.

وفي احتجاج منفصل يوم الاثنين، حاول رجال من الطائفة الحريدية اقتحام موقع عمل القطار الخفيف في القدس، وأغلقوا حركة المرور في شارع بار إيلان، قبل أن تتدخل الشرطة وتعيد فتح الشارع أمام السيارات.

وفي تطور لاحق، أعلنت شرطة إسرائيل، يوم الأحد، اعتقال شخص آخر بتهمة إتلاف موقع البناء والاشتباك مع عمال الإنشاءات، حيث دخل المحتجون إلى مجمع عمل القطار الخفيف، وألحقوا أضراراً بالبنية التحتية، وحاولوا إغلاق الطرق، ما دفع الشرطة إلى إعلان حالة "إخلال بالنظام العام" ودعوة المحتجين إلى إخلاء الطريق.

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تتصاعد فيه التوترات حول قضية التجنيد الإجباري للحريديم، والتي تشكل واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل في الساحة الإسرائيلية.