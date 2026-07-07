سابقة إقليمية في العقبة .. منح أول قاربين سياحيين بيئيين بالشرق الأوسط شهادة العلم الأزرق

خبرني - أعلنت الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية اليوم الثلاثاء، منح أول قاربين سياحيين بيئيين في منطقة الشرق الأوسط شهادة العلم الأزرق العالمية، في إنجاز يعزز مكانة الأردن والعقبة كوجهة رائدة في السياحة البحرية المستدامة.

وحصل على الشهادة قارب "ديب بلو 2" المملوك للكابتن محمد اللداوي، وقارب "الريس 1" المملوك للكابتن بهاء الدوسري، بعد استكمالهما جميع المعايير الدولية المتعلقة بالإدارة البيئية، والسلامة، وجودة الخدمات، وإدارة النفايات، والتوعية البيئية.

وأكد رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية، المهندس خالد الكردي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا الإنجاز ثمرة سنوات من العمل والشراكات المحلية والدولية، ويشكل نقطة تحول في مسيرة السياحة البحرية المستدامة في الأردن، لافتاً إلى أن عدد القوارب الحاصلة على هذه الشهادة عالمياً لا يتجاوز 158 قارباً.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين، إن الإنجاز يعكس التزام أيلة بتطبيق أعلى معايير الاستدامة، فيما أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة التالا بيه رامي عودة، أن حصول قارب "ديب بلو 2" على الشهادة يعزز مكانة العقبة على خارطة السياحة البحرية المستدامة.

بدورهما، أعرب مالكا القاربين، عن اعتزازهما بالحصول على شهادة العلم الأزرق، مؤكدين مواصلة الالتزام بحماية البيئة البحرية وتطبيق أفضل الممارسات المستدامة.

ويعد برنامج العلم الأزرق أحد أبرز برامج الاعتماد البيئي العالمية، ويمنح للمواقع والمنشآت والوجهات الملتزمة بمعايير صارمة في الإدارة البيئية والسلامة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز ثقة الزوار بالمنتج السياحي الأردني ودعم مكانة العقبة كوجهة بحرية عالمية.