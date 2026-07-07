خبرني - تستعد تركيا لاستخدام مجمع "آي يلدز" العسكري الجديد في أنقرة خلال قمة حلف شمال الأطلسي، التي تستضيفها يومي 7 و8 يوليو/تموز، إذ من المقرر أن يشهد المجمع حفل استقبال لوزراء دفاع ومسؤولين عسكريين من دول الحلف.

ويحمل المجمع، الذي تصفه بعض وسائل الإعلام التركية بـ"البنتاغون التركي"، اسماً مستوحى من رمزَيْ الهلال والنجمة في العلم التركي.

وتقول أنقرة إن المشروع يهدف إلى جمع وزارة الدفاع ورئاسة الأركان وقيادات القوات البرية والبحرية والجوية في موقع واحد، بعدما كانت تعمل من مبانٍ مختلفة في العاصمة.

ويُستخدم وصف "البنتاغون التركي" في الإعلام للإشارة إلى مركزية القيادة وتجميع المؤسسات العسكرية الرئيسية في مقر واحد، لا بوصفه اسماً رسمياً للمجمع.

مقر واحد لقيادة الدفاع والجيش

يقع مجمع "آي يلدز" في منطقة إتيمسغوت في أنقرة، على مساحة تقدرها تقارير تركية بنحو 12.6 مليون متر مربع. ووُضع حجر الأساس في 30 أغسطس/آب 2021، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفق التصريحات التركية، صُمّم المشروع ليكون مقرّاً مشتركاً يضم وزارة الدفاع ورئاسة الأركان وقيادات القوات البرية والبحرية والجوية، في خطوة تقول أنقرة إنها تهدف إلى جمع مراكز القيادة الدفاعية والعسكرية في مجمع واحد.

وقال أردوغان، خلال مراسم وضع حجر الأساس، إن تغيُّر احتياجات الدفاع جعل عمل هذه المؤسسات تحت سقف واحد، وببنية تحتية قوية وتنسيق وثيق، أمراً ضرورياً.

ويأتي المشروع بعد عقود من اعتماد المؤسسات العسكرية المركزية في أنقرة على مقار منفصلة. فقد قال إردوغان إن مباني وزارة الدفاع ورئاسة الأركان في كيزيلاي تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي، بينما شُيد مبنى قيادة القوات البرية عام 1937، ومبانٍ للقوات البحرية والجوية عام 1960، قبل أن تنتقل قيادة القوات الجوية إلى مقر منفصل عام 1985.