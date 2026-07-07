أول مهمة رسمية لوزير العمل بالوكالة القطامين

خبرني - افتتح وزير النقل وزير العمل بالوكالة نضال القطامين الثلاثاء، اليوم الوطني الثاني للتشغيل في المدينة الرياضية في العاصمة، وتعتبر هذه أول مهمة رسمية لقطامين بعد تقديم خالد البكار وزير العمل استقالته بعد قصة تضارب المصالح.

وتنظم الوزارة فعاليات اليوم الوطني الثاني للتشغيل بالشراكة مع اليونيسف وبدعم من مملكة هولندا من خلال شراكة آفاق في 15 موقعا في المملكة، منها 4 مواقع في العاصمة و الأخرى موزعة على جميع محافظات المملكة، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية بعد الظهر.

ويشارك في هذا اليوم نحو 700 مؤسسة وشركة من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص إذ يبلغ عدد الفرص المتاحة ضمن جميع المعارض الوظيفية على مستوى المملكة نحو 9000 فرصة عمل.

وقال القطامين، إن "الحكومة تعمل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لتنفيذ سياسات ومبادرات تهدف إلى تعزيز تشغيل الشباب وتنمية قدراتهم بما يتناسب مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل، إضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية." وأضاف إن اليوم الوطني الثاني للتشغيل جاء نتيجة الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص المشغل الرئيسي للشباب من كلا الجنسين.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة أيضا على توفير البيئة المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وللمرأة لزيادة مشاركتها في سوق العمل وبما يوفر لها كامل الامتيازات والحقوق العمالية.

من جانبه، قال ممثل اليونيسف في الأردن مارك روبين "خلف كل رقم في هذا اليوم قصة شاب أو شابة يبحثون عن فرصة لبناء مستقبلهم، مهمتنا أن نصل بهذه الفرص إلى الجميع، خاصة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب في المجتمعات الأقل حظا"

بدوره، قال القائم بالأعمال في سفارة مملكة هولندا بيير دي فريس، " يعد دعم هدف الحكومة الأردنية في توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للوصول إلى سوق العمل، أولوية رئيسية بالنسبة لهولندا، من خلال شراكة "آفاق" الممولة من الحكومة الهولندية، ونهدف إلى تعزيز فرص الوصول إلى العمل اللائق للجميع في الأردن، بما في ذلك أفراد المجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين."

ويأتي تنظيم اليوم الوطني الثاني للتشغيل هذا العام قبيل اليوم العالمي لمهارات الشباب الذي يصادف 15 تموز الحالي، تأكيدا للدور المحوري لتنمية المهارات والتعليم والتدريب المهني والتقني في تعزيز قابلية الشباب للتشغيل ودعم النمو الاقتصادي المستدام.