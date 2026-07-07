الإعتماد الدولي ASIC لماجستير اللغة الإنجليزية وآدابها في عمان الأهلية

خبرني - في إنجاز أكاديمي جديد يعكس التزامها المستمر بالتميّز والجودة، حصل برنامج ماجستير اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب والعلوم في جامعة عمان الأهلية على الاعتماد البرامجي الدولي ASIC)) من هيئة:

Accreditation Service for International Schools Colleges and Universities (ASIC)

وهي إحدى الهيئات الدولية المتخصصة في اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي وفق معايير الجودة العالمية.

ويعد هذا الاعتماد تأكيدًا على المستوى الأكاديمي المتقدم الذي يتمتع به البرنامج، وعلى التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية وبحثية متكاملة تواكب أفضل الممارسات الدولية في التعليم العالي، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المعرفة المتخصصة والمهارات البحثية واللغوية التي تلبي متطلبات سوق العمل وتواكب التطورات الأكاديمية العالمية.

وقد أظهرت نتائج التقييم تميز البرنامج في مختلف الجوانب الأكاديمية والإدارية، حيث حصل على تقييم Exceptional - استثنائي - في محاور الدعم والإسناد الإداري، والإرشاد والتوجيه الأكاديمي، ومحتوى البرنامج، والتقييم والجوائز، والبحث العلمي، والموارد.

ويعكس هذا الإنجاز الجهود المتواصلة التي تبذلها جامعة عمان الأهلية في تطوير برامجها الأكاديمية وفق معايير الاعتماد والجودة العالمية، كما يجسد حرصها على تعزيز ثقافة التميز والتحسين المستمر، وترسيخ مكانتها بين الجامعات الرائدة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. ويأتي هذا الاعتماد ثمرةً للعمل الدؤوب والتعاون المثمر بين إدارة الجامعة وكلية الآداب والعلوم وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، بما يؤكد التزام الجامعة برسالتها في تقديم تعليم نوعي وبحث علمي متميز يواكب أحدث المعايير الدولية ويخدم الطلبة والمجتمع.