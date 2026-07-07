الأردن وإسبانيا يطلقان مشروع بمنحة قيمتها 5.5 مليون يورو لتعزيز الرعاية الصحية

خبرني - وقّع وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، اليوم الثلاثاء مع سفير مملكة إسبانيا لدى الأردن خوسيه لويس باردو كويردو، خطاب نوايا لإطلاق مشروع "رعاية 2"، بمنحة تبلغ 5.5 مليون يورو، في خطوة تجسد متانة الشراكة الأردنية الإسبانية، وتدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز النظام الصحي والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة لجميع السكان، بمن فيهم اللاجئون والمجتمعات المستضيفة لهم.

وأكد البدور أن إطلاق المشروع يجسد استمرار التعاون المثمر بين وزارة الصحة والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID)، ويعكس الالتزام المشترك بتعزيز نظام الرعاية الصحية الأولية في الأردن. وقال إن الوزارة تمضي في تنفيذ رؤيتها الشاملة لتطوير القطاع الصحي، انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي والأولويات الوطنية، من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز إمكانية الوصول إليها، وضمان استدامتها، مشيراً إلى أن الرعاية الصحية الأولية تمثل حجر الأساس في المنظومة الصحية لما تؤديه من دور محوري في الوقاية من الأمراض، والكشف المبكر عنها، وإدارة الأمراض غير السارية.

وأضاف أن المشروع سيدعم جهود الوزارة في تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية في محافظة الزرقاء، من خلال تعزيز القدرات المؤسسية، ورفع كفاءة الكوادر الصحية، وتحسين جودة الخدمات بما يلبي احتياجات المواطنين. وأعرب عن تقديره لحكومة مملكة إسبانيا والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي على استمرار دعمهما وشراكتهما مع الأردن، مؤكداً أن الاستثمار في أنظمة الرعاية الصحية الأولية يمثل استثماراً في صحة المجتمع ومستقبل أكثر استدامة، ومثمناً جهود جميع الشركاء الذين أسهموا في وصول المشروع إلى مرحلة التنفيذ.

من جانبه، قال سفير مملكة إسبانيا لدى الأردن، خوسيه لويس باردو كويردو "تلتزم إسبانيا التزاماً راسخاً بدعم الأردن في تعزيز نظامه الصحي العام وضمان الوصول العادل إلى خدمات صحية عالية الجودة للجميع، ويظل الحد من عبء الأمراض غير السارية من خلال الوقاية والكشف المبكر وتعزيز الرعاية الصحية الأولية أحد المحاور الاستراتيجية للشراكة بين اسبانيا والأردن".

ويُنَفذ المشروع بالتعاون بين وزارة الصحة والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، ويهدف إلى تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية ورفع جودتها، لا سيما في مجالات الوقاية من الأمراض غير السارية، والكشف المبكر عنها، وإدارتها وعلاجها، مع التركيز على محافظة الزرقاء، إلى جانب دعم الجهود الوطنية في هذا المجال.

ويأتي مشروع "رعاية 2" استكمالاً للنجاحات التي حققتها المرحلة الأولى من مشروع "رعاية" الممول من الاتحاد الأوروبي والذي تم تنفيذه من خلال الوكالة الإسبانية، حيث يبني على ما تحقق من إنجازات في تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز برامج الوقاية من الأمراض غير السارية، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين.

كما يدعم المشروع جهود وزارة الصحة في تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات بين الأردن وإسبانيا، والبناء على الشراكات التي أرستها المرحلة الأولى من المشروع، بما يسهم في تعزيز استدامة النظام الصحي وتحسين مخرجاته.