طليقها اقتلع عينها وشوهها بالزيت المغلي.. قضية الطبيبة فيروزة تهز الرأي العام العراقي

خبرني - أثارت واقعة اعتداء طبيب عراقي على طليقته موجة غضب واسعة حيث اقتلع عينها ثم سكب الزيت المغلي عليها فيما لا يزال مصيرها مجهولا.

وتعرضت الدكتورة فيروزة، طبيبة التخدير، لاعتداء وحشي داخل شقتها في مجمع النخيل السكني ببغداد، يوم 5 يوليو 2026، على يد زوجها السابق، الدكتور محمد العقيدي، وهو طبيب تجميل يعمل في أحد مراكز بغداد.

وتشير التفاصيل الأولية إلى أن الخلافات الزوجية كانت وراء الهجوم. حيث توجه المتهم إلى مسكن فيروزة، وأقدم على الاعتداء عليها بوحشية، فاقتلع عينها، وسكب زيتا مغليا على وجهها وجسدها، ما تسبب لها بحروق بالغة غطت معظم جسدها.

وتضاربت الأنباء حول وضعها الصحي الحالي، حيث تحدثت مصادر عن أن حالتها الصحية حرجة جدا، إذ لا تزال تتلقى العلاج في العناية المركزة، بينما ذكرت مصادر أخرى أنها توفيت.

وأحدثت الواقعة موجة غضب واسعة في العراق، وتصدرت وسم الدكتورة فيروزة منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات شعبية بإنزال أشد العقوبات بحق المتهم، الذي ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه فورا.

بدورها، أعلنت السلطات العراقية فتح تحقيق عاجل في القضية، وأشارت إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع الملابسات، مؤكدة أن الروايات المتداولة حول تفاصيل الجريمة لم تحسم بعد، وأن نتائج الطب الشرعي والتقرير الرسمي ستصدر خلال الأيام المقبلة.

وتحولت القضية إلى رمز لخطورة جرائم العنف الأسري، وجددت الدعوات إلى تشديد الحماية القانونية للنساء، وسط ترقب شعبي لما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية بعيدا عن الشائعات المتداولة.