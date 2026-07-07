التعليم العالي الأردنية تطلق معرضي الجامعات الأردنية الثاني والثالث في السعودية

خبرني - تنطلق يوم غد الأربعاء، فعاليات معرض الجامعات الأردنية الثالث 2026 في مدينة القريات شمال المملكة العربية السعودية، ويستمر ليومين.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان اليوم الثلاثاء، أنها نظمت في مدينة سكاكا شمال السعودية، فعاليات معرض الجامعات الأردنية الثاني 2026 المختص في السياحة التعليمية.

وأشارت الى أن المعرض الذي أقيم بالتعاون مع السفارة الأردنية في الرياض وشركة اكسبرت للتعليم، استمر لمدة يومين (6-7) الشهر الحالي.

وأضافت، إن المعرض شهد زيارة لرئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في منطقة الجوف الدكتور حمدان السمرين، حيث جال على أجنحة الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة المشاركة، واطلع على ما تقدمه من برامج وتخصصات متميزة.

وأكدت أنه حظي بإقبال كبير من الطلبة وذويهم للتعرف على المزايا الأكاديمية المطروحة، مبينة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الأردنية تعتزم المشاركة في سلسلة معارض أخرى في عدة دول خلال العام الحالي. وقالت الوزارة إن تنظيم هذه المعارض يأتي تنفيذا للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027) المقرة من قبل مجلس الوزراء، الرامية إلى تعزيز السياحة التعليمية وزيادة استقطاب الطلبة العرب والأجانب.