الحكومة : العطاءات التي تقدم بها نجل الوزير البكار قانونية

خبرني - قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الإعلامي باسم الحكومة محمد المومني ان استقالة وزير العمل خالد البكار جاءت بسبب تعارض عطاءات تقدم بها نجله مع مدونة السلوك التي وقع عليها كافة الوزراء وليست لمخالفة قانونية.

وبين المومني في تصريحات إذاعية ان العطاءات التي تقدم بها نجل البكار قانونية وكانت ضمن الموافقات الرسمية للجان الفنية المختصة.

وأشار الى ان الحكومة قررت إنهاء العطاء مع الشركة المتقدمة وفقا لمدونة سلوك الوزراء.

وبين المومني ان استقالة البكار جاءت ضمن تحمله لمسؤولياته الأدبية، و بناء على طلب من رئيس الوزراء.