 (فرصتك) .. الضمان تطلق منصة لتسهيل التواصل بين الشركات والباحثين عن عمل

خبرني - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، إطلاق منصة إلكترونية جديدة بعنوان “فرصتك”، تهدف إلى تسهيل التواصل بين الشركات والباحثين عن عمل. وتتيح المنصة للمتعطلين والباحثين عن عمل فرصة حقيقية للحصول على وظيفة مناسبة أو تطوير مسارهم المهني، كما تمكّن أصحاب العمل والشركات من الوصول إلى طلبات التوظيف التي تناسب احتياجاتهم.

وأوضحت المؤسسة أن منصة “فرصتك” تأتي في إطار مخرجات ومتطلبات التطبيق الفاعل لتأمين التعطل عن العمل، إذ تشكّل أداة داعمة له من خلال تمكين الباحثين عن عمل والمتعطلين من البحث عن فرص عمل مناسبة خلال فترة تعطلهم، أو في حال رغبتهم بالحصول على فرصة وظيفية جديدة، وذلك عبر قاعدة بيانات متكاملة لطالبي الوظائف.

وأكدت المؤسسة أن المنصة متاحة للأفراد والمنشآت عبر حساباتهم في الخدمات الإلكترونية على موقعها الرسمي (www.ssc.gov.jo)، حيث يمكن للراغبين في الاستفادة من الخدمة تعبئة البيانات المطلوبة وتقديم طلباتهم مباشرة. وأضافت أن بإمكان الشركات، من خلال المنصة، استقطاب الخبرات والكفاءات اللازمة لسدّ الشواغر الوظيفية المتوفرة لديها.

وبيّنت المؤسسة أن دورها في هذه المرحلة الأولى سينحصر في إتاحة بيانات مقدمي طلبات التوظيف أمام أكثر من 90 ألف شركة مشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، لتمكينها من الاطلاع على خبراتهم ومهاراتهم وأنشطتهم، إضافة إلى تحميل السير الذاتية التفصيلية التي يرفقونها عند تقديم الطلب.

وأشارت المؤسسة إلى أن المنصة تتيح أيضاً للمؤمَّن عليهم المتعطلين عن العمل، الراغبين في التقدّم للحصول على بدل التعطل، التسجيل فيها بهدف تمكينهم من الحصول على فرصة عمل والعودة إلى مظلة الشمول بالضمان الاجتماعي، داعيةً الجمهور إلى المبادرة للاستفادة من هذه الخدمة.