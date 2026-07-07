مواجهة للتاريخ.. كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر والأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 2026

خبرني - تتجه أنظار جماهير كرة القدم العربية والعالمية مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب أتلانتا حيث يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأرجنتيني في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات دور الـ16 من مونديال 2026.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بطموحات كبيرة من أجل تحقيق إنجاز تاريخي، إذ يسعى الفراعنة إلى إقصاء بطل العالم ومواصلة مشوارهم المميز في البطولة بعد أداء قوي وسجل خال من الهزائم حتى الآن.

ويعتمد المنتخب المصري على خبرات قائده محمد صلاح وروح الفريق العالية، بحثا عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية والعربية، والتأهل إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

في المقابل، يخوض المنتخب الأرجنتيني حامل لقب كأس العالم 2022، المباراة بهدف الحفاظ على لقبه ومواصلة طريق الدفاع عن الكأس، بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، وسط رغبة من "راقصي التانغو" في تجنب أي مفاجأة أمام منافس أثبت قدرته على مواجهة الكبار.

موعد مباراة مصر والأرجنتين

تقام المباراة اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 على ملعب أتلانتا، ضمن دور الـ16 لكأس العالم.

موعد البداية: 19:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 20:00 بتوقيت الإمارات.

تاريخ مواجهات مصر والأرجنتين

تحمل مواجهة مونديال 2026 طابعا تاريخيا، إذ ستكون أول مباراة رسمية بين المنتخبين في كأس العالم.

وسبق أن التقى الفريقان مرة واحدة فقط، في مباراة ودية عام 2008 على استاد القاهرة، وانتهت بفوز الأرجنتين بهدفين دون رد.

التشكيل المتوقع للمنتخبين

تشكيل الأرجنتين المتوقع:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: مولينا، كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز، تاليافيكو

الوسط: دي بول، ماك أليستر، إنزو فرنانديز، باريديس

الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز

تشكيل مصر المتوقع:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة

الوسط: حمدي فتحي، مهند لاشين، مروان عطية، إمام عاشور

الهجوم: محمد صلاح، مصطفى زيكو، عمر مرموش

القنوات الناقلة

تنقل المباراة عبر قنوات beIN Sports MAX الناقل الحصري لمباريات كأس العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.