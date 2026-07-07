شبيهة هالاند الروسية تشعل مواقع التواصل.. 63 مليون مشاهدة في يوم واحد

خبرني - تصدرت الروسية أناستاسيا كوستروميتينا حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو طريف ظهرت فيه وهي تمزح حول الشبه الكبير بينها وبين النجم النرويجي إرلينغ هالاند.

ونشرت والدة أناستاسيا الفيديو عبر حسابها على "إنستغرام" معلقة: "هل يبدو لي أم أن ابنتي تشبه أحد النجوم؟"، ليحقق المقطع انتشارا واسعا، بعدما تجاوز 63 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة، إضافة إلى أكثر من 3.2 مليون إعجاب وما يزيد على 50 ألف تعليق.

وسخرت أناستاسيا من الشهرة المفاجئة عبر خاصية "الستوري"، قائلة: "صباح الخير يا أصدقاء! سجلت هدفين للمتابعين الجدد.. كل هذه المشاهدات خلال ليلة واحدة. شكرا إرلينغ لأننا متشابهان".

وأكدت أناستاسيا، البالغة 24 عاما والمقيمة في موسكو، أنها لم تكن من صناع المحتوى، وأن حسابها كان مخصصا لعرض أعمالها في مجال عرض الأزياء، قبل أن تتحول فجأة إلى ظاهرة على الإنترنت.

وقالت إنها كانت تعرف عن هالاند قبل كأس العالم، وإن المقربين منها لاحظوا الشبه بينهما قبل سنوات، لكنها في البداية لم تتقبل المقارنات، بل شعرت بالانزعاج من تشبيهها بلاعب كرة قدم رجل، قبل أن تغير نظرتها لاحقا وترى الأمر بطريقة مختلفة.

وأضافت أنها قررت استغلال هذا التشابه بعد انتشار مقاطع مشابهة لفتيات أخريات يشبهن هالاند، خاصة مع زيادة شعبية اللاعب خلال البطولة.

وعن ردود الفعل، كشفت أناستاسيا أن التعليقات أصبحت تصل إليها بشكل متواصل، وأن كثيرين مازحوها بأنها "شقيقة هالاند"، وتتمنى أناستاسيا أن يصل الفيديو إلى هالاند نفسه، قائلة إن رؤيته يعلق على المقطع أو يتفاعل معه سيكون أمرا ممتعا للغاية.