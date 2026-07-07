هل سيغضب ترمب من قرارات الحكم الأردني أدهم مخادمة؟

خبرني - أدار الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة مواجهة الولايات المتحدة وبلجيكا في دور الـ16 من كأس العالم 2026، في مباراة أحاط بها جدل واسع بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفع الإيقاف عن مهاجم المنتخب الأميركي فولارين بالوغون، عقب تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في القضية.

وكان ترامب قد أشاد بقرار "فيفا" عبر منصته "تروث سوشيال"، معتبراً أن رفع الإيقاف "تصحيح لظلم كبير"، بعد اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، وهو ما أثار تساؤلات بشأن التدخل السياسي في البطولة ونزاهة قراراتها.

ورغم الضغوط التي سبقت اللقاء، نجح مخادمة في إدارة المباراة دون حالات تحكيمية مؤثرة أو أخطاء جسيمة، بحسب موقع "أرشيفو VAR" الإسباني المتخصص في تحليل الأداء التحكيمي، الذي منحه تقييماً بلغ 6 من 10.

ووصف الموقع أداء الحكم الأردني بأنه "إيجابي من دون مشكلات كبيرة"، مشيراً إلى أنه حافظ خبرني على نسق المباراة، وإن كان أقل بقليل من مستواه في مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية في دور الـ32، التي حصل خلالها على 8 من 10.

وبحسب تقييمات الموقع، تقاسم مخادمة أعلى تقييم بين حكام دور الـ16 مع الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، متقدماً على عدد من أبرز حكام البطولة.

ولم تمنع عودة بالوغون إلى التشكيلة الأساسية المنتخب الأميركي من توديع البطولة، بعدما تلقى خسارة قاسية أمام بلجيكا بنتيجة 4-1، ليغادر أصحاب الأرض منافسات كأس العالم من دور الـ16، بينما واصل المنتخب البلجيكي مشواره نحو الدور ربع النهائي.

وبذلك، خرج الحكم الأردني خبرني من واحدة من أكثر مباريات البطولة حساسية، سياسياً وتحكيمياً، بأداء مستقر عزز حضوره بين نخبة حكام كأس العالم، بعيداً عن الجدل الذي سبق صافرة البداية.