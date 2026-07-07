*
الثلاثاء: 07 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

هل سيغضب ترمب من قرارات الحكم الأردني أدهم مخادمة؟

  • 07 تموز 2026
  • 09:31
هل سيغضب ترمب من قرارات الحكم الأردني أدهم مخادمة

خبرني - أدار الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة مواجهة الولايات المتحدة وبلجيكا في دور الـ16 من كأس العالم 2026، في مباراة أحاط بها جدل واسع بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفع الإيقاف عن مهاجم المنتخب الأميركي فولارين بالوغون، عقب تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في القضية.

وكان ترامب قد أشاد بقرار "فيفا" عبر منصته "تروث سوشيال"، معتبراً أن رفع الإيقاف "تصحيح لظلم كبير"، بعد اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، وهو ما أثار تساؤلات بشأن التدخل السياسي في البطولة ونزاهة قراراتها.

ورغم الضغوط التي سبقت اللقاء، نجح مخادمة في إدارة المباراة دون حالات تحكيمية مؤثرة أو أخطاء جسيمة، بحسب موقع "أرشيفو VAR" الإسباني المتخصص في تحليل الأداء التحكيمي، الذي منحه تقييماً بلغ 6 من 10.

ووصف الموقع أداء الحكم الأردني بأنه "إيجابي من دون مشكلات كبيرة"، مشيراً إلى أنه حافظ خبرني على نسق المباراة، وإن كان أقل بقليل من مستواه في مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية في دور الـ32، التي حصل خلالها على 8 من 10.

وبحسب تقييمات الموقع، تقاسم مخادمة أعلى تقييم بين حكام دور الـ16 مع الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، متقدماً على عدد من أبرز حكام البطولة.

ولم تمنع عودة بالوغون إلى التشكيلة الأساسية المنتخب الأميركي من توديع البطولة، بعدما تلقى خسارة قاسية أمام بلجيكا بنتيجة 4-1، ليغادر أصحاب الأرض منافسات كأس العالم من دور الـ16، بينما واصل المنتخب البلجيكي مشواره نحو الدور ربع النهائي.

وبذلك، خرج الحكم الأردني خبرني من واحدة من أكثر مباريات البطولة حساسية، سياسياً وتحكيمياً، بأداء مستقر عزز حضوره بين نخبة حكام كأس العالم، بعيداً عن الجدل الذي سبق صافرة البداية.

 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تعثر منتخب الناشئين أمام سوريا في تصفيات غرب آسيا للسلة
تعثر منتخب الناشئين أمام سوريا في تصفيات غرب آسيا للسلة
  • 2026-07-07 22:58
السلامي على رادار العراق.. وخطة لتأهيل المواهب ودعم المنتخب الوطني
السلامي على رادار العراق.. وخطة لتأهيل المواهب ودعم المنتخب الوطني
  • 2026-07-07 22:43
المخادمة ينال أعلى تقييم تحكيمي في الدور 16 من كأس العالم
المخادمة ينال أعلى تقييم تحكيمي في الدور 16 من كأس العالم
  • 2026-07-07 22:11
موعد مباراة الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2026
موعد مباراة الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2026
  • 2026-07-07 21:32
الأرجنتين تقلب الطاولة على مصر وتتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026 بثلاثية مثيرة
الأرجنتين تقلب الطاولة على مصر وتتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026 بثلاثية مثيرة
  • 2026-07-07 21:05
تطور مفاجئ في الوجهة المقبلة ليزيد أبو ليلى
تطور مفاجئ في الوجهة المقبلة ليزيد أبو ليلى
  • 2026-07-07 20:56