مصر.. الإعدام شنقا لمدان بقتل مواطنة روسية في الغردقة

خبرني - أصدرت محكمة جنايات البحر الأحمر في مصر، حكما بالإعدام شنقا بحق رجل أدين بقتل سائحة روسية داخل شقتها في مدينة الغردقة العام الماضي.

وقضت المحكمة بإعدام محمد بدوي، البالغ من العمر 31 عاما شنقا، بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الديار المصرية بالموافقة على تنفيذ الحكم، وهو إجراء إلزامي في القضاء المصري قبل إصدار هذه الأحكام.

وتعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر 2025، حيث تسلل بدوي إلى شقة الضحية في مدينة الغردقة بغرض السرقة مستغلا عدم قفل الباب، وأقدم على طعنها حتى الموت بعد أن أبدت مقاومة له، ثم فر هاربا عقب سرقة مبالغ مالية وهاتفها المحمول.

وأفاد حارس المجمع السكني في شهادته أمام المحكمة بأن الضحية كانت هادئة الطباع ولا توجد لها أي عداوات، مشيرا إلى أنه توجه لتفقدها بطلب من صاحب الشقة بعد انقطاع اتصالها، ليعثر على جثتها داخل الشقة في اليوم التالي.