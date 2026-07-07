جراح قلب يحدد العادة الأخطر على صحة الإنسان

خبرني - حذر جراح القلب الأمريكي جيريمي لندن من عادة شائعة، مؤكدا أنها أخطر عادة يمكن أن يمارسها الإنسان، وأنها تلحق الأضرار بجميع أعضاء الجسم أكثر من أي سلوك آخر.

ويتمتع لندن، وهو جراح قلب معتمد بخبرة تزيد على 25 عاما، بمتابعة واسعة على منصة "إنستغرام"، حيث يتابعه أكثر من مليون شخص وينشر محتوى توعويا عن صحة القلب، كما استضافته أخيرا الإعلامية ميل روبنز في أحد حلقات البودكاست الخاصة بها.

وخلال الحوار، سألته روبنز عن أول شيء يتجنبه بصفته جراح قلب، فأجاب دون تردد: "التدخين على رأس القائمة".

وأوضح أن تدخين السجائر يضر جميع أعضاء الجسم، مضيفا: "لا أستطيع أن أجد شيئا واحدا يلحق ضررا بجميع أعضاء الجسم مثل تدخين السجائر. وهو يسبب الإدمان بدرجة كبيرة، وأنا أعلم ذلك، ولا أصدر أي أحكام لأنني أدرك مدى صعوبة الإقلاع عنه".

وأشار إلى أنه تعامل طوال سنوات عمله مع كثير من المدخنين المزمنين، وهو يتفهم صعوبة الإقلاع عن هذه العادة، لكنه شدد على أن ذلك لا يغير حقيقة أن التدخين هو أخطر ما يمكن أن يفعله الإنسان بنفسه، فضلا عن ارتباطه المباشر بسرطان الرئة والعديد من الأمراض الأخرى.

وتدعم توصيات لندن ما تؤكده هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، التي تشير إلى أن التدخين يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان وارتفاع ضغط الدم والخرف وفقدان البصر، إلى جانب كثير من المشكلات الصحية الأخرى.

وتوضح الهيئة أن الجسم يبدأ بالتعافي بعد وقت قصير من الإقلاع عن التدخين، إذ يعود معدل ضربات القلب إلى مستواه الطبيعي خلال 20 دقيقة، بينما تنخفض نسبة أول أكسيد الكربون في الدم إلى النصف بعد ثماني ساعات، ما يسمح بوصول كمية أكبر من الأكسجين إلى أنحاء الجسم.

وأضافت أن خطر الوفاة بسبب سرطان الرئة ينخفض إلى النصف بعد مرور عشر سنوات على الإقلاع عن التدخين، مقارنة بمن يواصل التدخين.