ارتفاع حصيلة قتلى زلزال فنزويلا إلى أكثر من 3500

خبرني - ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب فنزويلا قبل أسبوعين إلى 3535 قتيلا وفقا للأرقام الرسمية يوم أمس الاثنين.

وضرب زلزالان بقوة 7.2 و5.7 درجة فنزويلا في 24 يونيو، أعقبتهما سلسلة من الهزات الارتدادية الأضعف. وكانت ولاية لا غوايرا الساحلية من بين أكثر المناطق تضررا، فيما لا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون توسيع نطاق المساعدات المقدمة للمتضررين.

وأضاف المكتب، في بيان، أن بعض فرق البحث والإنقاذ لا تزال تعمل على الأرض، بينما تواصل فرق الدعم المتخصصة، من الطبية إلى الهندسية، الوصول إلى فنزويلا. وأشار إلى أن الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والاتصالات، يجري استعادتها تدريجيا.

وأوضح مكتب أوتشا أن ما لا يقل عن 79 مخيما مؤقتا أُقيمت في الملاعب والمراكز الرياضية لاستضافة النازحين وتقديم المساعدات، فيما فقد نحو 17 ألف شخص منازلهم جراء الزلزالين.