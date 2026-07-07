ماكرون يتضامن مع مبابي ضد إساءات عنصرية

خبرني - استنكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تصريحات برلمانية في باراغواي تضمنت إساءات عنصرية ضد قائد الفريق وهدافه التاريخي كيليان مبابي، بعد مباراة الفريقين في بطولة كأس العالم.

ووصف الاتحاد الفرنسي هذه التصريحات بأنها "مكروهة وغير مقبولة"، مشيرا إلى أنه سيصعد الأمر إلى النيابة العامة.

كما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزيرة الرياضة الفرنسية، مارينا فيراري عن دعمهما لقائد الديوك.

وكتبت فيراري عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "لقد استهدفت عضوة البرلمان في باراغواي بتصريحاتها عن مبابي، كل ما يمثله قائدنا والمبادئ التي تدافع عنها بلادنا، وهي الحرية والمساواة والإخاء".

من جانبه أضاف ماكرون عبر نفس المنصة: "لقد سجل مبابي هدفا جديدا، وهذه المرة في شباك العنصرية"، مضيفا أن كيليان سيحظى بدعمه الكامل.

من جانبها، لخص جي ستيفان المدرب المساعد بالجهاز الفني للمنتخب الفرنسي ما حدث بثلاث كلمات: "أمر مشين، ومخزي وفضيحة".

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة باراغواي رفضها للتصريحات التي أدلت بها النائبة البرلمانية سيليست أماريلا، والتي حملت إهانات لكيليان مبابي، مهاجم وقائد منتخب فرنسا.

وقالت الحكومة في بيان : "تستنكر حكومة باراغواي وترفض بشدة التصريحات التي أدلت بها النائبة سيليست أماريلا، الموجهة إلى قائد المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، والتي تتعارض مع القيم والمبادئ التي تدعو إلى التعايش السلمي واحترام كرامة الإنسان، والتي تتبناها بلادنا".

وأضاف البيان : "باراغواي جمهورية ديمقراطية يحكمها مبدأ فصل السلطات واستقلالها، وفي هذا السياق، فإن تصريحات النائبة المذكورة لا تعدو كونها ممارسة لمسؤوليتها الفردية كعضو في السلطة التشريعية، ولا تمثل بأي حال من الأحوال موقف حكومة البلاد أو الشعب".

وكان منتخب فرنسا قد فاز على باراغواي في دور الستة عشر من البطولة المقامة في أمريكا والمكسيك وكندا، وسجل مبابي هدف الفوز من ضربة جزاء.

وعلقت سيليست أماريلا دي بوتشيا، على منشورٍ حول المهاجم الفرنسي قائلة: "بروتو لم يتعلم الكتابة حتى، بدلا من حليب أمه، كان يرضع جوز الهند، هذه أكثر المعلومات التي سمعتها عن الشمبانزي". ورد مبابي على صورة لها عبر "إكس" قائلا: "امرأة حقيرة ولا تستحقين منصبك ولا تمثلين باراغواي".

وأضاف: "بسبب جهلك وعنصريتك، نسي العالم بالفعل المسيرة التاريخية والتزام لاعبي فريقك خلال كأس العالم، وفسح هذا المجال لامرأة تُسيء إلى سمعة بلدها". مشيرا إلى أنه لن يمنح أمثالها أبدا حرية نشر كراهيتهم وعنصريتهم في العالم.