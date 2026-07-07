فضيحة تهز حملة مرشح لمجلس الشيوخ الأميركي.. حبيبته السابقة تتهمه باغتصابها

خبرني - اتهمت جيني راسيكو، الصديقة السابقة للمرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية مين غراهام بلاتنر، باغتصابها داخل منزلها عام 2021.

واستذكرت راسيكو أن بلاتنر دخل منزلها، الذي كان غير مقفل، في إحدى ليالي عام 2021، بعدما كانت قد أرسلت له رسالة نصية أخبرته فيها بأنها لا ترغب في رؤيته وطلبت منه ألا يأتي إلى منزلها. وقالت إن بلاتنر كان "ثملا للغاية ولم يقبل الرفض"، رغم أنها قالت له: "لا، لا تفعل."

وبحسب روايتها، تعرفت على بلاتنر عبر تطبيق "Bumble" عام 2019، ودخلا في علاقة متقطعة انتهت بعد الحادثة، مشيرة إلى أنه صعد إلى منزلها، واعتدى عليها رغم مقاومتها، ثم مارس الجنس معها دون رضاها قبل أن ينام.

وأكدت راسيكو أنها لم تبلغ الشرطة، لكنها أخبرت معالجها النفسي وعددا من المقربين بما حدث، وقدمت رسائل ومراسلات قالت إنها تدعم روايتها. كما أوضحت أنها أرسلت إلى بلاتنر لاحقا رسالة عبر إنستغرام تؤكد فيها أن ما جرى لم يكن بالتراضي، لكنها حذفت جميع مراسلاتها معه لاحقا في محاولة لتجاوز التجربة.

وكانت راسيكو قد ظهرت في تقرير سابق لصحيفة نيويورك تايمز عن بلاتنر، إلا أن اتهام الاغتصاب لم يُنشر آنذاك.

من جانبه، نفى بلاتنر الاتهامات بشكل قاطع، ووصفها بأنها "خطيرة وكاذبة"، مؤكدًا أن أي ادعاء بسلوك غير قائم على التراضي "عار تماما من الصحة".

وفي ظل تصاعد الجدل، أرجأ بلاتنر فعاليات رئيسية في حملته الانتخابية، معلنًا أنه يراجع مستقبل حملته بعد نشر الاتهامات.

كما أعادت وسائل الإعلام التذكير بمنشور قديم كتبه بلاتنر على موقع Reddit عام 2013، قال فيه إن النساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب وهن في حالة سكر "يجب أن يتحملن بعض المسؤولية". كذلك نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن الناشطة الجمهورية ليندسي فيفيلد قولها إن بلاتنر أخبرها في إحدى المرات بأنه سيغتصب أي شخص يقتحم منزله "لإثبات هيمنته".