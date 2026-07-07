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المنتخبات المتأهلة رسميا إلى ربع نهائي كأس العالم 2026.. وقائمة المغادرين

  • 07 تموز 2026
  • 08:59
المنتخبات المتأهلة رسميا إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 وقائمة المغادرين

خبرني - اقتربت منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 من نهايتها، حيث حسمت حتى الآن 6 بطاقات مؤهلة إلى الدور ربع النهائي، في انتظار تحديد آخر منتخبين بعد ختام مواجهات ثمن النهائي.
ويختتم دور الـ16 منافساته اليوم الثلاثاء بمباراتين مرتقبتين، تجمع الأولى بين منتخب مصر وحامل اللقب الأرجنتين الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، بينما يلتقي في الثانية منتخبا سويسرا وكولومبيا الساعة 23:00، لحسم آخر بطاقتين في الدور المقبل.

وكان منتخب المغرب أول المتأهلين إلى ربع النهائي بعد فوزه على كندا بثلاثية نظيفة، فيما حجزت فرنسا مقعدها بعد تجاوز باراغواي بهدف دون رد، وواصلت النرويج مشوارها بعدما أطاحت بالبرازيل بانتصار مثير بنتيجة 2-1.

كما تأهلت إنجلترا عقب فوزها على المكسيك بنتيجة 3-2، وبلغت إسبانيا الدور المقبل بعد تخطي البرتغال بهدف نظيف، بينما أكملت بلجيكا عقد المتأهلين بفوز كبير على الولايات المتحدة بنتيجة 4-1.

المنتخبات المتأهلة رسميا إلى ربع النهائي:

المغرب، فرنسا، النرويج، إنجلترا، إسبانيا، بلجيكا.
المواجهات المؤكدة في ربع النهائي:

المغرب ×  فرنسا 9 يوليو الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة

إسبانيا × بلجيكا 10 يوليو الساعة 22:00

النرويج × إنجلتر 12 يوليو الساعة 00:00 عند منتصف الليل 
المنتخبات التي ودعت كأس العالم 2026 حتى الآن:

كندا، البرازيل، المكسيك، الولايات المتحدة، باراغواي، البرتغال.

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