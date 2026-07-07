عودة بالوغون لا تفيد.. بلجيكا تخرج أميركا من ثمن نهائي مونديال 2026

خبرني - حجز منتخب بلجيكا مقعده في الدور ربع النهائي من مونديال 2026، بعدما حقق فوزا مستحقا على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16.

وفرض المنتخب البلجيكي أفضليته على مجريات اللقاء، وافتتح تشارلز دي كيتيلير التسجيل مبكرا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعادل مالك تيلمان النتيجة للولايات المتحدة في الدقيقة 31 بتسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة.

ولم يدم التعادل طويلا، إذ عاد دي كيتيلير ليوقع على هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 33 بضربة رأس متقنة، لينتهي الشوط الأول بتقدم بلجيكا 2-1.

وفي الشوط الثاني، عزز هانز فاناكين النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 57 بعد استغلال خطأ من الحارس الأمريكي، قبل أن يختتم روميلو لوكاكو الرباعية في الوقت بدل الضائع (90+3)، مؤكدا تفوق "الشياطين الحمر" وحسم بطاقة التأهل.

وشهدت المباراة مشاركة مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون، الذي أثار جدلا واسعا قبل اللقاء بعد قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعليق عقوبة إيقافه والسماح له بالمشاركة رغم طرده في المباراة السابقة أمام البوسنة والهرسك.

وبهذا الانتصار، يضرب منتخب بلجيكا موعدا ناريا مع منتخب إسبانيا في الدور ربع النهائي، بعدما تأهل الأخير عقب فوزه على البرتغال بهدف دون رد.