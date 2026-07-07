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مقتل 100 شخص في حوادث إطلاق النار في عيد الاستقلال الأمريكي

  • 07 تموز 2026
  • 04:01
مقتل 100 شخص في حوادث إطلاق النار في عيد الاستقلال الأمريكي

خبرني  - أعلنت منظمة Gun Violence Archive غير الحكومية أن عدد القتلى في حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة أثناء الاحتفالات بعيد الاستقلال بلغ 100 شخص.

وذكرت المنظمة في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، أن عدد حوادث إطلاق النار خلال عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة بلغ 20 حادثا، ما يعتبر قياسيا منذ عام 2021.

وأضافت أن الحوادث أسفرت عن مقتل 100 شخص وإصابة 340 آخرين بجروح خلال 3 أيام.

وأشارت المنظمة إلى أن تلك البيانات تعتبر أولية، وقد يتم تعديلها في وقت لاحق.

يذكر أن الولايات المتحدة احتفلت في 4 يوليو الجاري بالذكرى الـ 250 لتأسيس الدولة.

 

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