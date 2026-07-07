أطعمة ينبغي الحد من تناولها بعد الخمسين

خبرني - يحذر خبراء الصحة من أن التقدم في العمر يفرض تغييرات على طريقة عمل الجسم، ما يجعل اتباع نظام غذائي متوازن عاملا أساسيا للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض.

ويؤكد الخبراء أن بعض الأطعمة التي اعتاد كثيرون على تناولها قد تصبح أقل ملاءمة بعد سن الخمسين، بسبب تأثيرها في القلب والدماغ والتمثيل الغذائي.

ومع التقدم في العمر، تتباطأ عملية الأيض، وتتغير احتياجات الجسم الغذائية، كما تقل قدرته على هضم بعض الأطعمة بكفاءة، لذلك ينصح بالحد من تناول عدد من الأطعمة واستبدالها بخيارات أكثر فائدة، بحسب موقع Mundo Deportivo.

وقال الدكتور أميت شاه إن أهم ما يحدث مع التقدم في العمر هو تغير وظائف الجسم وتكوينه، إضافة إلى اختلاف طريقة تعامله مع الطعام، موضحا أن الجسم يصبح أكثر احتواء على الدهون وأقل احتواء على الماء. وأضاف أن نمط الحياة اليومي هو العامل الأهم، مشددا على إمكانية الاستمتاع بوجبات خارج المنزل من حين إلى آخر، مع الحرص على اختيار الطعام الصحي في بقية أيام الأسبوع.

وفي ما يلي أبرز الأطعمة التي ينصح الخبراء بالحد منها بعد سن الخمسين:

الأطعمة المقلية

تحتوي الأطعمة المقلية على كميات مرتفعة من السعرات الحرارية والدهون المتحولة، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب ويساهم في زيادة الوزن. وينصح باستبدالها بأطعمة مطهوة في الفرن أو مشوية أو مطهوة على البخار.

الأطعمة فائقة المعالجة

تشمل البيتزا المجمدة والوجبات الجاهزة والمنتجات المغلفة بالبقسماط وغيرها من الأطعمة التي تحتوي على نسب مرتفعة من الملح والسكر والدهون المشبعة، إضافة إلى مواد حافظة وملونات ومضافات غذائية.

وأظهرت دراسة نشرت في مجلة "علم الأعصاب" أن تناول هذه الأطعمة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف لدى أشخاص تجاوزت أعمارهم 55 عاما. كما توصلت دراسة برازيلية شملت أكثر من 10 آلاف شخص في منتصف العمر إلى أن الاعتماد عليها بشكل كبير يرتبط بتراجع أسرع في الذاكرة والقدرات الذهنية.

السكريات والدقيق المكرر

يفتقر الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز الأبيض إلى الألياف، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم. ويعد استبدالها بالحبوب الكاملة والبقوليات خيارا أفضل لصحة الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي.

المخبوزات الصناعية والمشروبات الغازية المحلاة

تحتوي هذه المنتجات على سعرات حرارية مرتفعة وقيمة غذائية منخفضة، كما تساهم في زيادة الوزن وارتفاع الدهون الثلاثية، لذلك ينصح بالحد من استهلاكها.

اللحوم المصنعة

تضم هذه الفئة النقانق وغيرها من المنتجات التي تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم والدهون المشبعة والمواد الحافظة.

وقال الدكتور شاه إن اللحوم المصنعة تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم والمواد الحافظة، في حين صنفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية هذه المنتجات ضمن المواد المسرطنة، مشيرة إلى أن تناولها بشكل يومي يزيد خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

المشروبات الكحولية

ينصح الخبراء بتجنب تناول الكحول أو التقليل منه إلى أدنى حد، بسبب تأثيره في الكبد والدماغ، وزيادة حساسية الجسم له مع التقدم في العمر.

وقالت طبيبة طب الشيخوخة كولين كريستماس إن الأدلة تشير إلى أن الكحول يعد ساما لخلايا الدماغ، وإن الجسم يصبح أكثر تأثرا به مع التقدم في السن.

الإفراط في تناول الملح

يرتبط الإفراط في تناول الملح بارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. ويمكن استبداله بالأعشاب والتوابل مثل الكمون والثوم والفلفل الأسود لإضفاء نكهة على الطعام دون الإضرار بالصحة.

وأظهرت دراسة أجرتها جامعة نورث وسترن أن تقليل استهلاك الملح بمقدار ملعقة صغيرة يوميا قد يخفض ضغط الدم بفاعلية تقارب بعض أدوية علاج ارتفاع الضغط.

اللحوم الحمراء

رغم أنها مصدر جيد للبروتين، فإنها تحتوي على دهون مشبعة قد ترفع مستويات الكوليسترول، لذلك ينصح بتناولها باعتدال مع التركيز على الأسماك واللحوم قليلة الدهون والبروتينات النباتية.

منتجات الألبان كاملة الدسم

قد تساهم هذه المنتجات في زيادة الوزن واضطرابات التمثيل الغذائي بسبب ارتفاع نسبة الدهون فيها، لذلك يفضل اختيار الأنواع قليلة الدسم أو البدائل النباتية.

ما الذي ينصح بتناوله بعد سن الخمسين؟

يوصي الخبراء بالاعتماد على نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والبقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة، إلى جانب الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والأفوكادو.

كما ينصح بالإكثار من الأسماك الدهنية مثل السلمون، لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 وفيتامين "د"، وهما عنصران مهمان لصحة القلب والعظام.

ويعد الشاي الأخضر من المشروبات المفيدة لدعم جهاز المناعة، بينما يتميز الكركم بخصائص مضادة للالتهابات والأكسدة قد تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.