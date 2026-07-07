رسميا .. النصر السعودي يعلن رحيل أحد أبرز نجومه

خبرني - أعلن النصر السعودي نهاية مشوار الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش مع الفريق، بعد انتهاء عقده، ليضع الطرفان نهاية مسيرة امتدت منذ صيف 2023، كان خلالها أحد أبرز أعمدة خط الوسط في الفريق.

وقد انضم بروزوفيتش إلى النصر قادما من إنتر ميلان الإيطالي في صفقة لاقت اهتماما واسعا، بعدما صنع لنفسه اسما بين أفضل لاعبي الارتكاز في أوروبا.

وخلال فترته مع النصر، ساهم بروزوفيتش في استقرار وسط الملعب بفضل قدرته الكبيرة على افتكاك الكرة وبناء الهجمات، كما كان أحد العناصر المؤثرة في تتويج الفريق بلقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي، إضافة إلى مساهماته في البطولات المحلية والقارية.

ويعد بروزوفيتش، البالغ من العمر 33 عاما، أحد أبرز نجوم الكرة الكرواتية في العقد الأخير، إذ خاض أكثر من 100 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وكان من الركائز الأساسية في الوصول إلى نهائي كأس العالم 2018، والحصول على المركز الثالث في مونديال 2022.

كما حقق مع إنتر ميلان لقب الدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا مرتين، وكأس السوبر الإيطالي مرتين، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2023.

وفيما لم يعلن اللاعب حتى الآن عن وجهته المقبلة رسميا، تشير التقارير الإعلامية إلى اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته، وفي مقدمتها أندية من الدوري التركي، مع بقاء خيار العودة إلى أحد الدوريات الأوروبية الكبرى مطروحا، مستفيدا من خبرته الكبيرة وسجله الحافل.

وفي المقابل، يتحرك النصر للتعاقد مع لاعب وسط أجنبي جديد لتعويض رحيل بروزوفيتش قبل انطلاق الموسم الجديد.