الجزائر.. توقيف 18 مغربيا متورطين بمخطط إجرامي دولي

خبرني - ألقت السلطات الجزائرية الاثنين، القبض على 18 مواطنا مغربيا متورطا في مخطط إجرامي دولي في وهران.

وكتبت صحيفة "الخبر" الجزائرية: "تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية وهران، خلال الأسبوع المنصرم، من إحباط مخطط إجرامي لشبكة منظمة ذات امتداد دولي".

وأضافت الصحيفة: "تنشط الشبكة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر، حيث تم توقيف 23 شخصا من بينهم 18 من جنسية مغربية، حسب ما أفاد به اليوم الإثنين، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني".

وأوضح البيان ذاته أن العملية المنفذة، تحت إشراف النيابة المختصة، "مكنت محققي الفرقة من الكشف عن المنهج الإجرامي المتبع من طرف عناصر الشبكة في التجميع والتنقل، حيث تم توقيف المدبرين الخمسة لهذه الرحلات غير الشرعية، لتتم مداهمة أحد المساكن التي كانت تستغل لإيواء المرشحين للهجرة وتوقيف 18 شخصا من جنسية مغربية".

وأضاف البيان أن العملية أسفرت أيضا عن "ضبط واسترجاع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية قدر بـ 1600 يورو، 240 درهم مغربي، و4 مركبات من مختلف الأنواع والأصناف كانت تستغل في المخطط الإجرامي".

وقد تم "تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن"، بحسب البيان.