رقم سلبي مثير يثبت أنانية رونالدو في المونديال !

خبرني - واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حضوره اللافت في بطولة كأس العالم 2026، لكن هذه المرة من خلال رقم إحصائي سلبي، بعدما تصدر قائمة تاريخية كشفت عنها شبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم ، بعد مباراة مساء الاثنين ضد إسبانيا، ضمن منافسات ثمن نهائي مونديال أمريكا.

وبحسب شبكة "أوبتا"، أصبح رونالدو أكثر لاعب تسديدًا في نسخة واحدة من كأس العالم دون أن يصنع أي فرصة تهديفية لزميل، منذ بدء تسجيل هذا النوع من البيانات في عام 1966.

ووصل قائد منتخب البرتغال إلى 17 تسديدة خلال منافسات مونديال 2026، دون أن ينجح في صناعة فرصة واحدة لزملائه، ليتصدر القائمة التاريخية متجاوزًا جميع اللاعبين الذين سبقوه في هذا المؤشر.

وجاء الإسباني ألبرتو جارسيا آسبي في المركز الثاني بعدما سجل 15 تسديدة دون صناعة أي فرصة خلال كأس العالم 1998، بينما احتل البولندي يرزي غورغون والجنوب أفريقي كاتليغو مفيلا المركز الثالث برصيد 13 تسديدة لكل منهما في نسختي 1974 و2010 على الترتيب.

كما تواجد الروسي دينيس تشيريشيف في القائمة بعدما سجل 13 تسديدة دون صناعة أي فرصة خلال مشاركته في كأس العالم 2018.

ويعكس هذا الرقم اعتماد البرتغال الكبير على رونالدو في إنهاء الهجمات داخل منطقة الجزاء، إذ يظل قائد "برازيل أوروبا" الخيار الأول للتسديد كلما سنحت الفرصة، وهو ما يفسر ارتفاع عدد محاولاته على المرمى مقارنة بمساهماته في صناعة الفرص.

ويواصل رونالدو تقديم أرقام تهديفية مميزة في النسخة الحالية، بعدما سجل 3 أهداف حتى الآن، كما رفع رصيده إلى 11 هدفًا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليبقى أحد أبرز نجوم البطولة وأكثرهم تأثيرًا على مدار تاريخها.