حسام حسن : من يقتل كلبًا يُعاقَب.. فماذا عن قتلة الأبرياء في فلسطين؟

خبرني - وجه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة إنسانية قوية دفاعًا عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن ما يتعرض له المدنيون لا يمكن لأي صاحب ضمير أن يتجاهله، ومهاجمًا ما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع المأساة الإنسانية.
ويستضيف ملعب أتلانتا، غدًا الثلاثاء، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي مصر والأرجنتين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، التي تُقام للمرة الأولى في تاريخها بنظام الاستضافة المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
وقال حسام حسن: "إذا كان هناك أي شخص في العالم لا يشعر بمعاناة الشعب الفلسطيني، فهو ليس إنسانًا. من المفترض أن يشعر كل إنسان، سواء كان أوروبيًا أو أمريكيًا أو عربيًا أو من أي مكان في العالم، بما يحدث للشعب الفلسطيني".
وأضاف: "عندما يتعرض حيوان للأذى، تتحرك مؤسسات الرفق بالحيوان للدفاع عنه، بينما نجلس نحن في منازلنا، نعيش في أجواء مريحة، ونأكل ونشرب ونرتدي أفضل الملابس، في حين يعيش الشعب الفلسطيني في العراء. من لا يشعر بمعاناتهم، فهو ليس إنسانًا".
وتابع المدير الفني لمنتخب مصر: "عار على العالم كله، وعار على أصحاب القرار، أن يتركوا بشرًا مثلنا يعيشون في هذه الظروف. يسقط آلاف الضحايا جراء قصف واحد على غزة، ومع ذلك لا نسمع المواقف التي تليق بحجم هذه المأساة من العالم الغربي".
واختتم تصريحاته قائلًا: "عندما يتعرض كلب في الشارع للأذى، يطالبون بمحاكمة من أساء إليه، فماذا عن الذين يقتلون الأبرياء في غزة بالصواريخ كل يوم؟ الشعب الفلسطيني يعيش بلا منازل، ولا مأوى، ولا مياه، ولا غذاء. نطالب لهم بالحياة والعدل، وكما ترفع فيفا شعارات تدعو إلى العدالة، يجب أن نطالب أيضًا بحقهم في الحياة".