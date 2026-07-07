حسام حسن : من يقتل كلبًا يُعاقَب.. فماذا عن قتلة الأبرياء في فلسطين؟

خبرني - وجه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة إنسانية قوية دفاعًا عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن ما يتعرض له المدنيون لا يمكن لأي صاحب ضمير أن يتجاهله، ومهاجمًا ما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع المأساة الإنسانية.

ويستضيف ملعب أتلانتا، غدًا الثلاثاء، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي مصر والأرجنتين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، التي تُقام للمرة الأولى في تاريخها بنظام الاستضافة المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقال حسام حسن: "إذا كان هناك أي شخص في العالم لا يشعر بمعاناة الشعب الفلسطيني، فهو ليس إنسانًا. من المفترض أن يشعر كل إنسان، سواء كان أوروبيًا أو أمريكيًا أو عربيًا أو من أي مكان في العالم، بما يحدث للشعب الفلسطيني".