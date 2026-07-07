إسبانيا تنهي حلم رونالدو.. كتيبة الماتادور تطيح بالبرتغال من المونديال

خبرني - حجز منتخب إسبانيا مقعده في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، بعدما تغلب على نظيره البرتغالي بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء الاثنين على ملعب أرلينغتون في دالاس ضمن منافسات دور الـ16.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح ميكيل ميرينو في تسجيل هدف الفوز القاتل خلال الوقت بدل الضائع، في الدقيقة (90+1)، مانحا "لاروخا" بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

وجاء هدف المباراة الوحيد بعد عمل مميز من البديل فيران توريس، الذي صنع الفارق فور مشاركته وقدم التمريرة الحاسمة التي استثمرها ميرينو بنجاح داخل الشباك، ليقود إسبانيا إلى انتصار ثمين على حساب البرتغال.

وبذلك يضرب المنتخب الإسباني موعدا في الدور ربع النهائي مع الفائز من مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا، في انتظار التعرف على منافسه المقبل في البطولة.